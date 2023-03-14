36-летняя Линдси Лохан, которая поборола наркозависимость, сообщила о беременности. Фото

Известная американская актриса Линдси Лохан поделилась радостной новостью – она в ожидании первенца. Во вторник, 14 марта, звезда фильмов "Дрянные девчонки" и "Ловушка для родителей" опубликовала снимок с изображением белоснежного боди для малыша, на котором написано "Скоро".

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Новостью о беременности Лохан поделилась с поклонниками на личной странице в Instagram. 36-летняя актриса, которые долгие года боролась с наркозависимостью, призналась, что очень взволнована перед появлением малыша.

"Мы счастливы и взволнованы", – подписала кадр знаменитость, оставив также смайлики соски, ребенка и сердца.

Всего за час после публикации (на момент написания новости) под постом о беременности собралось около 300 тысяч лайков и больше шести тысяч комментариев. Поклонники и коллеги поспешили поздравить будущую маму с таким важным событием. Они оставляли теплые пожелания ей, а также супругу звезды.

К слову, ребенка актриса ждет от арабского финансиста Бадера Шаммаса. О том, что пара узаконила свои отношения, Лохан сообщила не так давно – в начале июля 2022 года.

Как известно, Шаммас – непубличный человек. Он работает в Credit Suisse – международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае (ОАЭ) и является помощником вице-президента. Из-за скрытности любимого у Лохан часто возникали проблемы с папарацци, которые хотели порыться в грязном белье пары.

Отметим, что прославилась Лохан еще в детстве и, как часто бывает в таких случаях, столкнулась с множеством проблем на этапе взросления. В 2007 году актриса стала героиней сразу нескольких скандалов, из-за чего ее карьера была поставлена на паузу. Тогда знаменитость спровоцировала два ДТП и трижды лечилась в реабилитационном центре от алкогольной и наркотической зависимости. Инсайдеры утверждают, что именно любимый помог актрисе полностью встать на ноги, излечиться и переосмыслить свой жизненный путь. А теперь в жизни артистки появится еще и малыш.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что певица Рианна забеременела второй раз за два года. Своего первенца она родила девять месяцев назад, а уже сейчас вместе с рэпером A$AP Rocky (Раким Майерс) в ожидании второго малыша.

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