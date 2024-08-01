Звезда "Кухни" Назаров высмеял путинскую Россию и назвал русских рабами: те "взорвались" в истерике
Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, после начала полномасштабной войны уехавший с женой из России во Францию, написал очередное стихотворение, в котором рассказал, какой представляет идеальную РФ и за что он "воюет" после побега в Европу. Он заявил, что его государство сейчас в так называемом плену, что не на шутку разозлило соотечественников.
Актер все еще не надеется, что кто-то сможет свергнуть диктаторский режим Владимира Путина, но, как видим, он сам, кроме написания гневной поэзии, не готов ничего делать. Однако Назаров, как прирожденный русский, романтизирует войну. Это понятно с одной фразы из стихотворения "Родина", опубликованного в соцсетях, – "Наша родина нежно груба".
Нежная грубость – два слова, которые невозможно связать между собой. Зато только россияне считают это нормальным, о чем свидетельствует культ войны, запальчивый почет военным, которые, де-факто, купаются в крови, насилие как форма демонстрации любви и многое другое.
"Я борюсь за родную отчизну./ Не за ту, что сегодня в плену,/ Не за ту, что в объятиях марксизма,/ Задыхаясь, летела ко дну,/ Не за ту, что пороли кнутами,/ Рвали ноздри, презрев ноготу,/ Что, бунтуя, горела кострами,/ Я борюсь за Россию не ту./ Не за ту, что за барскую милость/ Крепостное любила ярмо,/ А за ту, что еще не сложилась/ И не смыло несчастье клеймо", – прочитал часть стихотворение Назаров.
Из этих нескольких строф следует, что актеру не нравится устой и обычаи своей родины, поэтому он мечтает о том, что никогда не было присуще РФ: "А за ту, что еще не сложилась". Вместе с тем актер называет русских рабами, готовыми "за барскую милость" сделать что угодно.
"Я за родину ту, что воспета/ Дикой, сказочной, русской молвой,/ И слезами восторга поэта,/ И мечтой о любви вековой./ Объясняю жестоко и прямо/ Всем, кто это не в силах понять,/ Ведь у каждого есть своя мама,/ Так при чем же здесь родина-мать?/ Не отчизна нас судит, а судьи./ Наша родина нежно груба,/ Территория, жизнь и все люди,/ Значит, родина – это судьба./ Нет ни мать, ни дитя пропаганды, Наша родина – это судьба./ Я враньем перекормлен по гланды,/ Крест положено класть ото лба", – так звучит вторая половина стиха.
Назаров заявил, что хочет видеть Россию идентичной той, о которой поют в песнях и сказках, то есть, как в Украине подобный стиль называют, "шароварщиной" – с балалайкой и водкой, в снегах и медведями. Однако впоследствии он отмечает, что отечество – это судьба, и противоречит себе, ведь вместо того, что повиноваться судьбе и остаться в РФ, актер почему-то уехал во Францию и оттуда говорит россиянам, какими они должны быть.
Такое резкое стихотворение не понравилось его соотечественникам, поэтому в комментариях в одном популярном Telegram-паблике "Хуже и не скажешь" его забросали камнями:
- "Даже слушать не собираюсь этого таракана. Тошнит от него".
- "Завязывал бы он с косориловкой. Пусть на своей новой родине за нее борется. Борцун".
- "Если бы не "СВО", так и писал бы стишки в стол о погоде и природе, а так говорит на весь мир".
- "Степень безумия просто клокочет".
- "Почему-то нет стихов, как он доволен жизнью в прекрасной стране. Они же всю жизнь туда стремились из диктатуры. Вот он момент, наслаждайся! Но нет. То, что по гланды, не дает покоя".
- "И много дают за это денег американских? По центу за строчку? Тогда понятно для чего этот нескончаемый конвейер стихолепства".
Что интересно, в Instagram под этим видео ему действительно поют дифирамбы, благодарят за поэзию и призывают писать больше:
- "Как приятно слушать людей, у которых с головой все отлично".
- "Мощно, крепко, жестко и пронзительно точно и нежно. Спасибо. Прям вся история России в нескольких строках".
- "Творчество, которое достойно уважения".
- "Хорошо, что есть такие люди, как вы".
Напомним, актер публично не согласился поддерживать войну в Украине, после чего его уволили с театра, затравили и возбудили уголовное дело о "дискредитации российской армии". Однако в марте прошлого года он также выступил против поддержки украинской армии, потому что против войны: "Люди не должны убивать людей".
Назаров не скрывает, что получает угрозы от "поклонников" из РФ. Россияне продолжают посылать ему и его семье гневные сообщения, в которых пишут, что артисту нужно проломить череп, а его жену расстрелять.
Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Назаров снова довел россиян до истерики из-за якобы издевательств над умершими во время теракта в "Крокус-Сити".
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