Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, после начала полномасштабной войны уехавший с женой из России во Францию, написал очередное стихотворение, в котором рассказал, какой представляет идеальную РФ и за что он "воюет" после побега в Европу. Он заявил, что его государство сейчас в так называемом плену, что не на шутку разозлило соотечественников.

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Актер все еще не надеется, что кто-то сможет свергнуть диктаторский режим Владимира Путина, но, как видим, он сам, кроме написания гневной поэзии, не готов ничего делать. Однако Назаров, как прирожденный русский, романтизирует войну. Это понятно с одной фразы из стихотворения "Родина", опубликованного в соцсетях, – "Наша родина нежно груба".

Нежная грубость – два слова, которые невозможно связать между собой. Зато только россияне считают это нормальным, о чем свидетельствует культ войны, запальчивый почет военным, которые, де-факто, купаются в крови, насилие как форма демонстрации любви и многое другое.

"Я борюсь за родную отчизну./ Не за ту, что сегодня в плену,/ Не за ту, что в объятиях марксизма,/ Задыхаясь, летела ко дну,/ Не за ту, что пороли кнутами,/ Рвали ноздри, презрев ноготу,/ Что, бунтуя, горела кострами,/ Я борюсь за Россию не ту./ Не за ту, что за барскую милость/ Крепостное любила ярмо,/ А за ту, что еще не сложилась/ И не смыло несчастье клеймо", – прочитал часть стихотворение Назаров.

Из этих нескольких строф следует, что актеру не нравится устой и обычаи своей родины, поэтому он мечтает о том, что никогда не было присуще РФ: "А за ту, что еще не сложилась". Вместе с тем актер называет русских рабами, готовыми "за барскую милость" сделать что угодно.

"Я за родину ту, что воспета/ Дикой, сказочной, русской молвой,/ И слезами восторга поэта,/ И мечтой о любви вековой./ Объясняю жестоко и прямо/ Всем, кто это не в силах понять,/ Ведь у каждого есть своя мама,/ Так при чем же здесь родина-мать?/ Не отчизна нас судит, а судьи./ Наша родина нежно груба,/ Территория, жизнь и все люди,/ Значит, родина – это судьба./ Нет ни мать, ни дитя пропаганды, Наша родина – это судьба./ Я враньем перекормлен по гланды,/ Крест положено класть ото лба", – так звучит вторая половина стиха.

Назаров заявил, что хочет видеть Россию идентичной той, о которой поют в песнях и сказках, то есть, как в Украине подобный стиль называют, "шароварщиной" – с балалайкой и водкой, в снегах и медведями. Однако впоследствии он отмечает, что отечество – это судьба, и противоречит себе, ведь вместо того, что повиноваться судьбе и остаться в РФ, актер почему-то уехал во Францию и оттуда говорит россиянам, какими они должны быть.

Такое резкое стихотворение не понравилось его соотечественникам, поэтому в комментариях в одном популярном Telegram-паблике "Хуже и не скажешь" его забросали камнями:

"Даже слушать не собираюсь этого таракана. Тошнит от него".

"Завязывал бы он с косориловкой. Пусть на своей новой родине за нее борется. Борцун".

"Если бы не "СВО", так и писал бы стишки в стол о погоде и природе, а так говорит на весь мир".

"Степень безумия просто клокочет".

"Почему-то нет стихов, как он доволен жизнью в прекрасной стране. Они же всю жизнь туда стремились из диктатуры. Вот он момент, наслаждайся! Но нет. То, что по гланды, не дает покоя".

"И много дают за это денег американских? По центу за строчку? Тогда понятно для чего этот нескончаемый конвейер стихолепства".

Что интересно, в Instagram под этим видео ему действительно поют дифирамбы, благодарят за поэзию и призывают писать больше:

"Как приятно слушать людей, у которых с головой все отлично".

"Мощно, крепко, жестко и пронзительно точно и нежно. Спасибо. Прям вся история России в нескольких строках".

"Творчество, которое достойно уважения".

"Хорошо, что есть такие люди, как вы".

Напомним, актер публично не согласился поддерживать войну в Украине, после чего его уволили с театра, затравили и возбудили уголовное дело о "дискредитации российской армии". Однако в марте прошлого года он также выступил против поддержки украинской армии, потому что против войны: "Люди не должны убивать людей".

Назаров не скрывает, что получает угрозы от "поклонников" из РФ. Россияне продолжают посылать ему и его семье гневные сообщения, в которых пишут, что артисту нужно проломить череп, а его жену расстрелять.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Назаров снова довел россиян до истерики из-за якобы издевательств над умершими во время теракта в "Крокус-Сити".

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