''Твою жену надо расстрелять'': Назаров, возмутившийся просьбами украинцев, пожаловался на угрозы ''поклонников'' из РФ

Российский актер Дмитрий Назаров, которого недавно разгневали просьбы украинцев донатить на ВСУ, снова упомянул о своих ненавистниках из России. Артист в сотый раз пожаловался, что недоброжелатели, якобы из-за его антивоенной позиции, превращают его жизнь в кошмар.

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Как пишут росСМИ, уроженцы страны-агрессора злорадствуют неудачам Назарова и присылает ему письма с пожеланиями смерти. Угрозы касаются не только его, но и всей его семьи. Россияне не могут смириться, что знаменитость высмеивает их в авторских стихах.

"Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать", – поделился Дмитрий.

Звезда сериала "Кухня" все чаще дает интервью российским журналистам, рассказывая об угрозах от соотечественников. Напомним, ранее актер подчеркивал, что его лишили возможности зарабатывать в РФ, потому он вместе с супругой Ольгой Васильевой отправился давать концерты в Израиле.

Дмитрий Назаров доказал, что он поддерживает Украину только на словах. Ведь артист очень возмутился и назвал сумасшедшими подписчиков, которые спросили у него, не хочет ли он помочь нашей армии. Ольга Васильева не согласилась с позицией мужа, заверив, что он не прав.

Как писал OBOZREVATEL, одиозная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает путинский режим, заявила, что она является "личным врагом" Владимира Зеленского. Также пропагандистка рассказала, что в первые месяцы войны она верила украинским новостям, но потом "поняла, где правда".

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