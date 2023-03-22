После увольнения и угроз: на звезду ''Кухни'' Назарова завели дело о ''дискредитации российской армии''

Российский актер Дмитрий Назаров, поддерживающий Украину в войне против РФ, после увольнения из московского театра и травли сограждан попал в еще одну неприятную ситуацию. Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по статье о дискредитации российской армии в отношении артиста.

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Об этом сообщила пресс-служба Тверского районного суда Москвы, пишут пропагандистские СМИ. Звезда сериала "Кухня" может получить максимальный штраф в размере 50 000 рублей (24 тысячи гривен). В российских пабликах уже начали праздновать "победу" и утверждать, что Назаров наконец-то доигрался со своей любовью к Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После того как Дмитрий со своей супругой Ольгой Васильевой поняли, что им нечего делать на родине, они запланировали гастрольный тур по миру. Сейчас звездная семья готовится к новым выступлениям, а после концертов осядет в Каннах, где несколько лет назад актер приобрел двухэтажную виллу.

Несмотря на то, что артист категорически выступил против донатов для ЗСУ, он продолжает поливать грязью "могучую Россию", называя своих же соотечественников "поверхностным народом". За такие высказывания мужчина все чаще получает злобные сообщения с угрозами в социальных сетях. Назарову желают смерти и говорят, что его супруг также надо расстрелять.

К слову, скоро Дмитрий даст концерт на Кипре, в Стокгольме, Цуге, Женеве, Вильнюсе, Таллине и Риге. Его поездка в Литву и Эстонию запланирована на июнь 2023 года. В Швецию он приедет в конце мая.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, Дмитрий Назаров рассекретил позицию своего коллеги Дмитрия Нагиева. Шеф-повар из "Кухни" рассказал, кто из друзей поддержал его после увольнения из театра, а также еще раз подчеркнул, что россияне не дают ему жизни с родной стране.

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