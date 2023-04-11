Звезда ''Кухни'' Назаров точно описал агонию путинистов в авторском стихотворении и обратился к Оскару Кучере. Видео

Известный российский актер Дмитрий Назаров, который открыто осудил войну в Украине, после чего с женой покинул страну-террористку, порадовал поклонников новой авторской поэзией на общественно-политическую тему. В стихотворении под названием "Агония" звезда популярного сериала "Кухня" описал природу путинистов, которые "расстались с совестью", "ищут измену без измены" и "украли у страны последний шанс".

Видео дня

В строках Назаров намекает, что путинский режим – это карточный домик, а ему, как известно, свойственно падать. При этом люди с агонией, о которых и повествует артист, верят в песочного человека, вероятно речь идет о диктаторе Владимире Путине, а поэтому ползают перед ним на коленях. Видео, на котором актер декламирует свое произведение, он разместил на личном YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Назаров не сомневается, что так называемые Z-патриоты – это изгои мироздания, загнанные в угол, которые с каждым днем будут становится только хуже.

"Всех, кто решился с совестью расстаться / Теряя уважение и честь / Безвыходность попросит тихо сдаться / Или соврать, что выход где-то есть / Вам с каждым днём придётся быть поганее / Быть злее зла, гораздо лживей лжи / Вы в угол загнаны, изгои мироздания / Скребут по венам собственным ножи / По всем ладошкам мыльные верёвки / И наколенники надеты под штаны / Чтоб каяться и ползать всей тусовкой / Укравшей шанс последний у страны / Находите измену без измены / Сосёте палец, чтоб создать донос / Хорошим людям ищите замену? / На лысине не вырастить волос", – зачитал артист-оппозиционер.

Актер поспешил напомнить, что за агонией обязательно последует конец.

Он добавил: "Безвыходность беспомощный советчик / И держится на жилистых зубах / Ваш домик карточный, песочный человечек / Доктрина чёрная на глиняных ногах".

Однако на этом стихотворение не закончилось. Звезда решил отдельно обратиться одному из главных фанатиков Путина и войны в Украине, своему экс-коллеге Оскару Кучере. Тот на днях выдал порцию пропагандистского бреда о Назарове и его жене, обвинив их в "дискредитации российской армии".

Назаров обратился к Кучере, который уже успел прославиться своим скудоумием и абсурдными высказываниями о войне в Украине. Актер посвятил путинисту отдельное финальное четверостишье: "И маленький постскриптум для Кучеры / Пора бы в вашем возрасте понять / Без мозга, такта, чести, чувства меры / Меня не надо трогать, Оскар, бл**ь".

Напомним, Назаров, которого Хабенский уволил из московского театра из-за осуждения войны в Украине, утверждает, что большая часть россиян критикует его и называет предателем. Он заявил, что сограждане унижают его семью. В последнее время термин "сволочь" он слышит чаще, чем "привет".

А в конце марта этого года Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по статье о дискредитации российской армии в отношении артиста. Звезда сериала "Кухня" может получить максимальный штраф в размере 50 000 рублей (24 тысячи гривен). Сейчас артист со своей супругой покинули страну-террористку и проживают в Каннах, где у них есть собственная вилла.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Назаров презрительно высказался о россиянах, подчеркнув, что в них нет ничего "глубинного". Кроме того, звезда сериала "Кухня" упомянул в разговоре своего коллегу Дмитрия Нагиева и намекнул, кого актер поддерживает в войне. Подробности – в нашем материале.

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