''Кричат предатель родины'': звезда ''Кухни'' Назаров пожаловался на хейт россиян после увольнения из театра

Российский актер Дмитрий Назаров, которого Хабенский уволил из московского театра из-за осуждения войны в Украине, утверждает, что большая часть россиян критикует его и называет предателем. Он заявил, собственные сограждане унижают семью артиста. В последнее время термин "св*лочь" он слышит чаще, чем "привет".

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Как сообщают росСМИ новый 2023 год для звезды сериала "Кухня" начался неудачно. От Назарова отвернулись коллеги по сцене, друзья-артисты и поклонники, которые восхищались его талантом. Кроме того, из-за своей позиции относительно полномасштабного вторжения РФ, он лишился роли в фильме по роману Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Режиссер картины Петр Зеленов заявил: "Проект сейчас на паузе, встал вопрос с заменой артиста. Назаров в фильме не останется – никто не хочет рисковать". По словам Дмитрия, ранее он вступал в словесную перепалку с хейтерами и принимал все близко к сердцу, сейчас начал спокойнее реагировать на ситуацию, ведь не считает себя виноватым.

Вместе с Назаровым из театра, которому он отдал 20 лет, уволили и его супругу Ольгу Васильеву. Против съемок актера в новых проектах выступают не только режиссеры и продюсеры, но и инвесторы.

"Нет у нас ни наводненья, ни пожарища, все в порядке, но в душе покоя нет… Мне сосед кричит: "Предатель Родины!", – а пьянея говорит, что все не так, что напрасно поле жизни было пройдено, а проспавшись вновь хрипит, что я дурак… Сообщения каждый день идут полярные, термин "сволочь" слышу чаще, чем "привет", – сказал российская звезда.

К слову, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, который стал инициатором увольнения Назарова, еще в начале войны дал понять – он за Украину и не видит ничего плохого в том, чтобы четко заявлять о своей позиции. Мужчина попросил не осуждать его за слова и оставить оскорбления при себе.

Недавно OBOZREVATEL писал, что режиссер сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич гневно высказался о Зеленском, назвав его "фашистом" и "убийцей". Путинист вспомнил, как он работал на одной съемочной площадке с президентом Украины, который тогда разговаривал на русском языке.

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