Российская актриса Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, рассказала о "трагедии" в семье предательницы Украины Наташи Королевой. Она поставила под сомнение искренность матери своей коллеги – Людмилы Поривай – поддержавшей Украину в США, и отметила, что из-за этого у родственников "испортились связи".

Мать оккупанта считает, что украинка в Майами не может проникнуться болью своего народа, а то, что она не поддерживает РФ, "разобщило" семью. Такое мнение Поплавская высказала в интервью пропагандистам.

Россиянка сначала бросилась оправдывать Королеву, используя выражение "сын за отца не отвечает". Ей хотелось, чтобы коллега не пострадала из-за того, что ее мать крикнула: "Слава Украине" на концерте Ирины Билык в Америке.

"Находясь в Майами и живя безбедно, очень хорошо говорить, как ты любишь свою страну. Говорить: "Моя любимая Украина, я с тобой", как говорит там Порывай. То, что любимая – верю. А то, что с тобой... А где с тобой? В Майами? Это странно", – выдала актриса.

Она заявила, мол, уверена, что Королева очень тяжело переживает конфликт интересов в семье, ведь ее муж-стриптизер Тарзан призывает убивать украинцев, а мать не поддерживает его.

"С моей точки зрения, это трагедия семьи. Наташа, я уверена, страдает от этого. Когда в семье разный взгляд на политическую ситуацию, это разрушает связи", – добавила путинистка.

Однако следует объяснить, что проукраинская позиция Людмилы Порывай исчезла сразу после приглашения в РФ. Из солнечного Майами 77-летняя мать путинистки перебралась в дом дочери в России.

Ранее OBOZ.UA писал, что Яна Поплавская, сын которой воевал на Донбассе, придумала "строгое" наказание для Лолиты за "голую вечеринку". Ранее актриса называла украинцев "ублюдками и тварями", которые "прицельно стреляют по жилым домам".

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