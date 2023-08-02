'Гостит у нас в Москве': Королева подставила маму, комментируя ее конфликт из-за войны с зятем-путинистом Тарзаном

Известная певица родом из Киева Наташа Королева, которая игнорирует геноцид собственного народа и прославляет СССР на пропагандистских мероприятиях, прокомментировала конфликт между мамой и мужем-путинистом Тарзаном из-за войны. 77-летняя Людмила Порывай после полномасштабного вторжения открыто поддержала Украину, в то время как стриптизер Сергей Глушко выступил за российскую агрессию и принялся воспевать оккупантов. Людмила Ивановна публично осудила зятя и даже отписалась от него в соцсетях.

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Рассказывая о семейных перипетиях пропагандистским СМИ, предательница-киевлянка заверила, что сейчас у них все хорошо. Кроме того, Королева подставила свою проукраинскую маму, рассказав, что она находится в стране-террористке.

Так, по словам запроданки, Людмила Порывай приехала в Москву и сейчас живет с пророссийской дочкой и ее мужем-стриптизером, который неоднократно поливав Украину грязью, под одной крышей.

"У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче", – заверила Королева.

Певица также выдала, что она "несет добро и мир". Видимо, по мнению Королевой, это не включает в себя говорить правду о террористической войне на Родине.

"Вокруг много горя, злобы, агрессии… В данный момент происходит трансформация всего миропорядка. Мы – артисты, и как никто другой должны нести с помощью нашего творчества добро и мир. Я этим и занимаюсь", – выдала предательница.

Напомним, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана. Она выложила патриотический пост в украинском стиле и отписалась от стриптизера из-за его антиукраинских заявлений.

Украинская певица Ирина Билык на своем благотворительном концерте в Майами позвала подругу-украинку Порывай на сцену и назвала ее зятя-стриптизера "г*вном" из-за того, что он поддержал оккупантов. Мама Королевой в ответ рассмеялась.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера Тарзана воевать против родного народа. Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, поскольку считает, что "такая у них жизнь".

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