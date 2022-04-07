Мама Наташи Королевой поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана

Мама российской певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана. Она выложила патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, регулярно транслирующего бред Кремля в своих социальных сетях.

76-летняя уроженка Украины, уже 30 лет живущая в США, выразила надежду, что "ужас" в ее Родине скоро закончится. Соответствующее сообщение появилось в ее Instagram-профиле (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Людмила Поривай опубликовала арт в украинском стиле, где позади нее изображен национальный украинский флаг.

"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце из вами", – говорится в подписи.

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Отметим, что проукраинская позиция отозвалась также в сердце старшей сестры Королевой, рассказывающей правду о преступной войне, начатой Россией. Популярная в 90-х годах певица Руся регулярно размещает на своей странице призывы помочь беженцам.

Сама же Наташа Королева, которая родилась и выросла в Киеве, за 6 недель войны не обмолвилась даже словом об агрессоре и убийствах мирных людей.

Вероятно, так на нее влияет брак с любителем кремлевской лжи, "сыном военного" и стриптизером Тарзаном. Рашист цинично убеждает своих зрителей в том, что точно знает менталитет армии РФ, поэтому призывает не верить в ужасающие кадры из украинской Бучи.

"Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить даже не люди, а существа, совсем не понимающие менталитет русского человека, русского солдата", – заявлял пропагандист.

В ответ на это Людмила Порывай сразу отписалась от горе-зятя, попытавшегося очернить страну, патриотами которой является семья его жены. В свою очередь, стриптизер сделал аналогичный шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Гордон назвал Наташу Королеву, которая во время войны в своей Родине рекламирует концерты, "у*бищем". Звезды вместе учились в школе.