Звезда фильма 'Ночь в музее' Стиллер отреагировал на вброс, что ему заплатили за поездку в Украину, и рассказал, кто за этим стоит

Американский актер и звезда приключенческой комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер отреагировал на слухи, что активно распространяются в сети, о том, что его визит в Украину в 2022 году якобы был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID). По словам знаменитости, подобные вбросы являются абсолютной чушью, которую создают российские медиа.

Видео дня

Он обратил внимание на то, что самостоятельно оплатил визит в нашу страну. Об этом продюсер сообщил на своей странице в соцсети X.

"Абсолютная чушь. Это ложь российских медиа. Я самостоятельно проплатил свою гуманитарную поездку в Украину. Не было никакого финансирования от USAID и, конечно, никаких личных платежей", – отметил актер.

Стоит отметить, что видео, созданное российскими пропагандистами с целью дискредитации Украины и USAID, на своем личном аккаунте X обнародовал американский миллиардер Илон Маск. В ролике говорится, что агентство якобы финансировало визиты голливудских звезд в Украину. Согласно этому вбросу, Анджелина Джоли будто бы получила "гонорар" в размере 20 миллионов долларов, Жан-Клод ван Дамм "заработал" $1,5 миллиона, Орландо Блум – $8 миллионов, Шон Пенн – $5 миллионов, а Бену Стиллеру "заплатили" 4 миллиона долларов. Однако сами знаменитости отрицают громкие заявления пропагандистов.

Напомним, Бен Стиллер приехал в Украину летом 2022 года. Сначала знаменитость посетил Львов, а затем направился в Киевскую область и столицу. За время своего путешествия актер побывал в городах, оккупированных русской армией. Звезда признался: впервые в жизни приехал в страну, где ведутся активные боевые действия, и был поражен разрушениями, которые оккупанты принесли на украинские земли.

"Во Львове люди будто возвращаются к нормальной жизни, стараются, насколько это возможно. И тогда, когда вы все ближе и ближе приближаетесь к Киеву, к Востоку страны, вы начинаете видеть блокпосты и разрушения, которые действительно шокируют, когда вы не видели ничего похожего вблизи", – поделился Стиллер.

Кроме того, по словам актера, он был поражен стойкостью и несокрушимостью украинцев.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Пугачева поставила на место российских пропагандистов, которые придумывают чушь о ее семье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!