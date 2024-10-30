Алла Пугачева поставила на место российских пропагандистов, которые придумывают чепуху о ее семье: нам нравится

Эстрадная певица Алла Пугачева, с начала полномасштабной войны поддержавшая Украину и уехавшая с семьей из РФ, поставила на место российских пропагандистов, непрерывно придумывающих абсурдные истории о ее семье. 75-летняя исполнительница иронически отметила: им очень нравится читать эту чепуху.

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Насмешливое сообщение артистка опубликовала на своей официальной странице в Instagram. В комментариях украинцы поддержали звезду и поблагодарили за четкую позицию.

"Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте ещё. Смелее,ребята! Нам нравится", – написала примадонна.

Отреагировал на ироническую публикацию и муж Аллы Пугачевой, русский юморист Максим Галкин. 48-летний артист не был слишком многословным, а лишь оставил несколько смайликов, отражающих аплодисменты.

Напомним, ранее граждане РФ распространяли очередной бред о якобы возвращении примадонны и ее детей в страну-террористку. Более того, в пропагандистских медиа даже размечтались, что Алла Пугачева проведет концерт в России, ради которого будто бы будет готова забыть о своей антивоенной позиции. Тогда Максим Галкин мгновенно опроверг этот вброс, отметив, что новость – фейк.

Впоследствии и самая эстрадная артистка без слов высмеяла выдумки пропагандистов. Использовав абсурдное видео блоггера-путиниста, в котором тот рассказывает, что Галкин хочет избавиться от статуса "иноагента", а примадонна планирует вернуться в страну-террористку, Алла Пугачева немного усовершенствовала ролик. В конце записи исполнительница добавила фрагмент из советского шоу "В гостях у сказки", где ведущая Валентина Леонтьева (тетя Валя. – Ред.) анонсировала новую фантастическую историю.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, почему Галкин и Пугачева уехали из России.

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