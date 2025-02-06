Маск распространил созданное россиянами видео, якобы USAID платил западным звездам за поддержку Зеленского: ложь разоблачили

Американский миллиардер Илон Маск распространил видео, созданное российскими пропагандистами с целью дискредитации Украины и Агентства США по международному развитию (USAID). В нем россияне пытались рассказать, что агентство якобы платило знаменитостям за посещение Украины.

Видео дня

Тем не менее сами знаменитости опровергли такие обвинения. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, видео было создано россиянами, а на маркируемом как первоисточник медиа вообще нет такой новости. Тем не менее, это не помешало главе Департамента правительственной эффективности США Маску подхватить пропагандистским ролик.

"Вообще, россияне используют Х сейчас для распространения пропаганды очень масштабно. Илон, скоро мы покажем, как именно они это делают на Ближнем Востоке. Будет подробное аналитическое исследование. Нужно больше ответственности за распространение контента, гораздо больше ответственности", – заявил Коваленко.

Также глава ЦПД добавил, что РФ пытается использовать социальную сеть Х против интересов США.

По легенде кремлевской пропаганды, "гонорары" звезд Голливуда за поездку в Украину составляли от 1,5 до 20 млн долларов. Россияне выдумали, что актрисе Анджелине Джоли "заплатили" 20 миллионов, а визит Жан-Клод ван Дамма пропагандисты "оценили" всего в 1,5 млн долларов.

Напомним, государственный департамент США взял контроль над Агентством США по международному развитию. Обязанности главы USAID будет выполнять государственный секретарь Штатов Марко Рубио.

Ранее глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) миллиардер Илон Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия и назвал эту организацию преступной. По его словам, американская администрация находится "в процессе закрытия USAID".

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