Звезда фильма 'Иван Васильевич меняет профессию' попал в реанимацию

85-летний российский актер, звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев в понедельник, 10 января, попал в реанимацию. У артиста диагностировали пневмонию.

Василий Куравлев, сын знаменитости, в комментарии ТАСС рассказал, что тесты отца на коронавирус показали отрицательный результат.

"Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на коронавирус отрицательные", – сказал сын Куравлева.

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Как пишет СМИ, актер находится в больнице уже несколько дней – c 5 января, однако сегодня его состояние ухудшилось и его перевели в реанимационное отделение. В настоящее время, медики оценивают состояние актера как тяжелое.

"Состояние тяжелое уже несколько дней", – сообщил собеседник агентства, работающий в больнице, где находится актер.

Как уточнило издание starhit.ru, у Куравлева якобы поднялась температура, он испытывал проблемы с дыханием. Сейчас, по информации журналистов от медиков, он находится на кислороде.

Куравлев известен по роли Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", сантехника Афанасия Борщова в комедии "Афоня", Павла Колокольникова в фильме "Живет такой парень", Шуры Балаганова в фильме "Золотой теленок".

Отметим, в 2017 году Куравлев угодил в базу волонтерского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

Также OBOZREVATEL писал, что в феврале 2021 года стало известно, Куравлев перестал выходить на связь и исчез. Телефон знаменитости был отключен. Российские СМИ писали, что в начале пандемии в 2020 году актер покинул свою квартиру и переехал в загородный дом, затем он перестал общаться с коллегами и друзьями. По словам друзей артиста, после смерти супруги в 2012 году Куравлев стал замкнутым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 13 декабря, умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.