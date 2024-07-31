Звезда Евровидения 2024 года, которая называла россиян оккупантами, неожиданно изменила позицию

Певица Нуца Бузаладзе, представлявшая Грузию на Евровидении 2024 года, попала в пророссийский скандал. Вокалистка приняла участие в фестивале в Азербайджане, где выступали российские артисты и предатели Украины, а освещали события, в частности, росмедиа.

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Музыкальный праздник в Баку устроил пропутинский олигарх Эмин Агаларов. Постом из Dream Music Fest 2024 Нуца поделилась в Instagram.

"Благодарю Баку и Эмина за то, что сделали это возможным. Dream Fest стал настоящим воплощением мечты для нас! Удивительные люди и незабываемые воспоминания. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова. С большой любовью", – написала звезда Евровидения.

Она выступила на одной сцене с россиянами и предателями Украины. Среди них: Ани Лорак, Клава Кока, Люся Чеботина, Джонни, Регина Тодоренко и т.д. Примечательно, что победительница Евровидения 2012 и 2023 годов Loreen отказалась от участия, узнав о связях организатора с РФ.

В то же время Нуца, которая зарекалась не работать на российский рынок, без угрызений совести поехала на фестиваль.

"Россия – это не тот рынок, где я хотела бы продолжить карьеру в настоящем или в будущем. Несмотря на многочисленные предложения, все проекты или корпоративные предложения были отклонены. Это мое абсолютно обдуманное решение. Мои песни не для России, и не для россиян. Более того, меня приглашают на благотворительный концерт в Украине. Именно на этом концерте я еще раз скажу свое мнение: Россия – оккупант! Я все время говорю это везде", – писала артистка, объясняя свой визит в Россию на частное мероприятие в 2023 году.

Такую четкую позицию она выражала перед конкурсом в Мальме, Швеция, когда грузины и украинцы начали критиковать артистку за поездку в РФ. В финале певица заняла 21-е место, а украинцы не дали Нуце ни одного балла.

Ранее OBOZ.UA писал, что на скандальном фестивале появился также шведский певец Боссон, который передал привет россиянам и спел для них.

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