Шведский певец Bosson, получивший широкую известность после выхода песни "One in a Million" из фильма "Мисс Конгениальность", обратился к россиянам на фестивале в Баку, Азербайджан. Более того, он выразил надежду, что вскоре сможет встретиться с фанатами из РФ.

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На музыкальном мероприятии, где артист исполнил свой главный трек, его встретили российские журналисты. Для них шведский исполнитель еще раз спел.

С собеседниками Bosson общался на английском. Однако встречу с ним россияне прокомментировали так: "Поймали артиста на саундчеке. Очень приветливо общался с персоналом и даже выучил несколько слов на русском".

Никаких неудобств при общении с медиа страны-террористки швед, которого когда-то очень любили в Украине, не испытывал.

"Привет, Россия! Я Bosson, и я надеюсь вскоре приехать и увидеть вас", – сказал артист.

Действительно ли певец планировал устроить встречу с россиянами в ближайшее время – неизвестно. Он не отличается принципиальной позицией относительно войны в Украине.

У певца был общий трек с предательницей Лолитой Милявской под названием "Небо в глазах", а 11 октября 2008 года шведский артист принимал участие в фестивале Ukrainian Music Adwards в Донецке, где получил премию "Лучший европейский певец в Украине".

Кстати, скандальный фестиваль Dream Music Fest 2024 в Баку устроил пропутинский олигарх Эмин Агаларов. Среди заявленных артистов – предательница Украины Ани Лорак, финансирующая депортацию украинских детей. На него приглашали также победительницу Евровидения 2012 и 2023 годов Loreen, однако звезда отказалась.

24 февраля 2022 года в Instagram Боссон написал: "Трагично, ужасно и недопустимо. Все наши мысли и молитвы с нашими украинскими друзьями и украинским народом. Мы также, конечно, думаем о наших российских друзьях и людях, которые не поддерживают это. Хватит, остановите это безумие".

Уже в 2024 году он прорекламировал перепев своего хита российским певцом. Русскоязычный трек получил название "Душой прикоснувшись". Россияне, с которыми шведский артист общался в Баку, поддерживают кровавое вторжение в Украину.

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