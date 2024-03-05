'Я люблю Украину!' Победительница Евровидения Loreen выступит на фестивале российского олигарха-путиниста, куда пригласили и Ани Лорак

Победительница Евровидения 2012 и 2023 годов Loreen может выступить на фестивале Dream Music Fest 2024 на берегу Каспийского моря, который организует пропутинский олигарх Эмин Агаларов. Среди заявленных артистов – предательница Украины Ани Лорак, финансирующая депортацию украинских детей.

О том, что Loreen выразила желание присоединиться, сообщили на странице независимого блога о Евровидении, работающего в Азербайджане. Следует заметить, что артистка эту информацию не подтвердила, а на странице фестиваля соответствующего объявления еще нет.

"Двухкратная победительница Евровидения Loreen приедет в Баку с концертом. Loreen входит в число певцов, которые будут выступать на Dream Music Fest 2024 в Sea Breeze", – говорится в сообщении, которому уже обрадовались азербайджанцы в комментариях.

Добавим, что мероприятие будет организовано человеком, не осудившим войну в Украине. Отец Эмина Агаларова – Арас Агаларов – считает, что российский диктатор Владимир Путин должен править вечно, потому что для РФ "нет лучшего варианта".

Эмин продолжает работать на Кремль, уплачивая налоги для финансирования войны в Украине, а также считает, что российские артисты-эмигранты, разорвавшие связи с РФ, "каются" за свои "ошибки".

На праздник музыки в Баку он пригласил артистов из разных стран, среди которых и Ани Лорак, которую представили "российской поп-дивой". Также заявлены французская группа Gipsy Kings, канадский певец Дэвид Фостер, шведский артист Боссон и другие.

Loreen пока среди них нет, но на сайте, который, кстати, полностью русскоязычен, анонсированы выступления 250 артистов.

Напомним, что в прошлом году Loreen возмутила украинцев из-за своей неоднозначной позиции. Публично артистка рассказывала: "Я люблю Украину. Я много раз была в Украине, у меня было много шоу, я люблю ее людей. И мне больно смотреть на то, что сейчас происходит, мне очень жаль".

Однако, как OBOZ.UA стало известно позже, победительница конкурса была единственной, кто отказался подписывать украинский флаг, который хотели разыграть на благотворительном аукционе.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы впервые после Нацотбора уступили первенство в букмекерском рейтинге другой стране. Детальнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!