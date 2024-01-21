Звезда 'Эмили в Париже' во время поездки в Таиланд едва не умерла от тонзиллита, который перерос в септический шок и инфицировал органы

Американская актриса Эшли Парк, популярность которой принесла роль Минди Чен в известном сериале от Netflix "Эмили в Париже", попала в реанимацию в критическом состоянии с сепсисом. 32-летняя звезда чуть не умерла от тонзиллита, который перерос в септический шок, то есть самую тяжелую форму сепсиса.

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Актриса рассказала, что болезнь поразила ее органы. Она провела в больнице несколько недель и только сейчас ее состояние несколько улучшилось. Кадрами из больничной палаты и подробностями о своем состоянии Парк поделилась на личной странице в Instagram.

Как выяснилось, болезнь поразила организм знаменитости во время ее отпуска в Таиланде еще в конце декабря прошлого года.

"Когда я сижу здесь, восстанавливаясь после первых нескольких недель 2024 года, единственное слово, которое приходит мне на ум – это "благодарная". Во время отпуска в декабре на Новый год то, что началось как тонзиллит, переросло в критический септический шок, который инфицировал и поразил несколько моих органов. Я благодарна, что мое здоровье улучшилось, несмотря на то, что нам поначалу говорили", – прокомментировала актриса.

В начале Парк поблагодарила своего бойфренда, тоже звезду "Эмили в Париже" Пола Формана, с которым она познакомилась на съемках третьего сезона сериала. Они играли влюбленную пару Минди Чен и Николя де Леона, а впоследствии экранная любовь переросла в любовь реальную.

Парк обратилась к любимому: "Ты безоговорочно был рядом со мной в течение всего этого времени. Ты успокаивал мои страхи и поддерживал меня в машинах скорой помощи, трех заграничных больницах, неделю в отделении интенсивной терапии, страшных отделениях скорой помощи, бесчисленных сканированиях, анализах и инъекциях, нестерпимой боли и такой путанице, пока мы были одни на другом конце света вдали от тех, кого мы знаем. Я люблю тебя, Пол. Больше, чем я могу когда-нибудь сказать".

Актриса написала слова благодарности врачам и медсестрам, а также своей семье и родителям Пола, которые поддерживали ее и делали все для скорейшего выздоровления.

Сообщение Эшли прокомментировала исполнительница главной роли в сериале "Эмили в Париже", известная актриса Лили Коллинз. Она написала: "Я едва могу смотреть на эти фото без слез. Я люблю тебя, сестра, и я навсегда благодарна за то, что ты есть, и благодарна Полу за твое невероятно большое сердце и за то, что ты был рядом на каждом шагу. Я не могу дождаться, чтобы обнять вас обоих".

Напомним, ранее сепсис произошел у известной украинской актрисы Екатерины Тышкевич. Сепсис у нее вызвал стафилококк. Он попал в кровь звезды из-за плохо обработанной кожи во время установки катетера в психбольнице, куда артистка легла добровольно. Рука Екатерины сильно отекла и мучительно болела, а еще вызвала высокую температуру, которую не могли сбить несколько дней. Тышкевич впервые показала, как выглядела ее рука. Кадры шокировали фанатов.

Как писал OBOZ.UA, в финальной десятой серии третьего сезона "Эмили в Париже" зрители могли увидеть героиню Минди Чен в платье от украинского бренда Overthesea.

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