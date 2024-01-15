'Спасите меня!' Екатерина Тышкевич рассказала, как и почему оказалась в психбольнице

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре 10 дней провела в реанимации в тяжелом состоянии с сепсисом из-за недиагностированной болезни, рассказала, что с начала полномасштабного вторжения ей перестали помогать даже самые сильные антидепрессанты. Они оказали негативное влияние на организм звезды, но невыносимые мигрени доставляли еще большие мучения. Уже более двух лет артистка работает с психотерапевтом, предложившим ей лечь в больницу, чтобы быть под постоянным наблюдением врачей – звездная пациентка согласилась.

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О своем состоянии и пути тяжелобольная Тышкевич впервые рассказала в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала. Она поделилась, что после 24 февраля к ее и без того ужасному состоянию добавилась фоновая тревожность, которая явно не способствовала выздоровлению.

"Есть определенная группа антидепрессантов, влияющих именно на хроническую боль. Их несколько, я сидела на самом старом, его придумали еще очень давно, и он имеет очень много побочных действий. То, что визуально можно увидеть, это лишний вес: я постоянно сбрасывала, набирала. Но он меня держал в схеме с другими нейролептиками и лекарствами. А стресс, полномасштабная что-то выбили – что-то пошло не так. Потом я его долго не пила и он внезапно снова заработал, но всего на две недели. То есть за последние два года я жила без сильной головной боли всего две недели", – поделилась актриса.

Лечь в психбольницу было добровольным решением Тышкевич. Она буквально хваталась за любую возможность преодолеть свой недуг.

"Я в то время работала с психотерапевтом, которая была заведующей в отделении. Она очень занята, у нее очень много пациентов. И ее предложением было, чтобы я туда легла и мы могли в ее перерывах, в ее свободные окошки работать еще и психотерапевтически. И, конечно, чтобы у нее была возможность наблюдать мою реакцию на этот новый для меня антидепрессант. Поэтому я оказалась там", – отметила звезда.

С психотерапевтом Тышкевич работает уже больше двух лет один-два раза в неделю. Врач ей рассказывает, что кому-то для результата необходимо пять, а то и все 7 лет плодотворной работы без перерывов.

Антидепрессант, прописанный Тышкевич, можно употреблять в виде таблеток, но более быстрый результат гарантируют внутривенно.

"Я была в таком состоянии истощения, что хотела как можно быстрее, большие дозы, хоть что-то сделать, потому что я уже не могла терпеть. Я приехала туда в очень плохом состоянии и прям просила: "Спасите меня!", – рассказала Екатерина.

Впрочем, тогда актриса еще не знала, что впереди ее ждет сепсис и кома.

Напомним, что на днях Екатерина впервые в деталях рассказала о том, что ей пришлось пережить в прошлом месяце, когда она провела 10 дней в реанимации. В частности, звезда назвала причину, почему ей пришлось подключиться к ИВЛ.

Также отметим, что о болезни Кати Тишкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась в Instagram, что уже восемь лет борется с загадочной болезнью – нестерпимыми головными болями. Актриса планировала обследование в Дании. Деньги собрали неравнодушные украинцы, и Катя должна была ехать за границу. Однако получила сообщение от врачей, что в ближайшее время ее не могут принять, потому что очень большая очередь на такое обследование.

Как писал OBOZ.UA, мама артистки Наталья Малащук в разговоре с нашими журналистами впервые призналась, что, вероятно, стало причиной болезни, из-за которой ее звездная дочь попала в реанимацию. Детали – по ссылке.

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