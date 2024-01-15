Екатерина Тышкевич впервые показала руку, которую заразили в психбольнице стафилококком, и объяснила, почему не будет подавать в суд

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, выяснила, что сепсис у нее вызвал стафилококк. Он попал в кровь звезды из-за плохо обработанной кожи при установке катетера в психиатрической больнице, куда артистка легла добровольно. Рука Екатерины сильно отекла и мучительно болела, а еще вызвала высокую температуру, которую не могли сбить несколько дней.

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Тышкевич впервые показала, как выглядела ее рука. Кадры, обнародованные в рамках интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала, шокировали зрителей.

Итак, Тышкевич вводили сильный антидепрессант внутривенно в психбольнице, для чего установили катетер.

"Прошло всего три дня, и вечером третьего дня у меня начала болеть кисть руки и поднялась температура. Я попросила снять катетер. Он может стоять до пяти, кажется, дней. Но я испытала болезненные ощущения, поэтому попросила его уже снять. Мы увидели синяк. Он был небольшой, то есть он не был катастрофичен. Но что меня испугало, так это то, что вечером третьего дня я почувствовала, что у меня быстро бьется сердце. А это необычно для меня. Мы померили температуру – 38,5. Ночью еще больше поднялась температура", – начала звезда.

Тышкевич решила, что температура поднимается из-за вируса, поэтому ее мама, которая является врачом, забрала дочь домой.

Дома актриса заметила, что ее рука увеличивается, то есть происходит процесс воспаления. Впрочем, на это не обратили должного внимания, ведь такое часто случается у пациентов после установки катетеров. Вместе с тем, звезду и ее родных смущала температура под 40, которую ничем не могли сбить. После трех дней дома в таком состоянии было принято решение вызвать скорую. Знаменитость забрали в больницу, где выяснили, что у нее нет ни "ковида", ни гриппа, то есть температура – это не следствие вируса. Тем временем рука все больше болела, краснела и сильно разбухала. Стало ясно – причина в ней.

"Мое состояние настолько ухудшилось, что я все очень плохо помню. Что было до комы, что было после – это все такой сумбур... В заключении написано, что сепсис вызвал стафилококк, который попал в кровь через катетер. Его плохо обработали, то есть из кожи микроб попал в кровь", – рассказала Катя.

На руке уже нет следов от катетера, но видны последствия операции. Для интервью Екатерина специально надела наряд с длинным рукавом, чтобы не было видно ее швов, которых всего три. Впрочем, звезда все же отважилась показать шокирующие снимки, сделанные ранее в реанимации.

"Это было серьезное вмешательство, потому что врачи должны исключить, что там внутри нет некроза или чего-то такого. То есть они вскрывали руку прям до кости в трех местах. Это такие дыры были. Сейчас они уже стягиваются, я даже не хожу больше на перевязки. Это конечно будет нуждаться в косметологическом вмешательстве, потому что мне как актрисе с такой рукой не играть главные роли", – поделилась Тышкевич.

Несмотря на все, что произошло, актриса не собирается подавать в суд на больницу, где ее буквально едва не убили.

Екатерина объяснила свое решение: "Возможно, пару лет назад, я бы такое делала. Сейчас я понимаю, что это все тоже какой-то замысел, я должна через все это пройти, но прежде всего, я не хочу кого-то конкретно винить, потому что я не думаю, что это проблема и вина той медсестры, которая ставила мне катетер и плохо обработала кожу. Это проблема в целом состояния наших городских больниц. Это о зарплатах этих медсестер, которые, возможно, не мотивированы работать. Это о нехватке финансирования и нехватке антисептических средств. Я не хочу говорить: "Вот, это она, давайте ее уволим". И так же у меня нет претензий к своему бывшему психотерапевту, потому что она очень хороший врач".

Актриса уверена, что после случая с ней в психбольнице была проведена серьезная работа. Она считает, что такого больше не повторится, так что устраивать судебные разбирательства не собирается.

Напомним, что на днях Екатерина впервые в деталях рассказала о том, что ей пришлось пережить в прошлом месяце, когда она провела 10 дней в реанимации. В частности, звезда назвала причину, почему ей пришлось подключиться к ИВЛ.

Также отметим, что о болезни Кати Тишкевич стало известно летом 2022 года. Актриса призналась в Instagram, что уже восемь лет борется с загадочной болезнью – нестерпимыми головными болями. Актриса планировала обследование в Дании. Деньги собрали неравнодушные украинцы, и Катя должна была ехать за границу. Однако получила сообщение от врачей, что в ближайшее время ее не могут принять, потому что очень большая очередь на такое обследование.

Как писал OBOZ.UA, мама артистки Наталья Малащук в разговоре с нашими журналистами впервые призналась, что, вероятно, стало причиной болезни, из-за которой ее звездная дочь попала в реанимацию. Детали – по ссылке.

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