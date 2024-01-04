Звезда 'Дома-2' уехал воевать в Украину, откуда родом его жена

Экс-участник скандального российского проекта "Дом-2" Александр Задойнов заключил контракт на военную службу и отправился воевать на фронт в Украину. Самое абсурдное, что новоиспеченного оккупанта поддержала его супруга Ксения – уроженка Украины. Женщина выдала, что несмотря на свои корни, она очень гордится мужем и благодарна ему за "защиту".

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Бывшая украинка пожелала мужу-захватчику, с которым еще не так давно планировала разводиться, победы. Об этом она рассказала в комментарии пропагандистским СМИ.

Задойнов – многодетный отец. По словам Ксении, она "умоляла" его не становиться террористом, которому предстоит убивать украинцев и разрушать некогда мирные города, но тот все равно решил "отдать долг родине".

"Мой Саша родом из Ярославля, его многие знают по проекту "Дом-2", но и не только. Он много снимался и в кино, и в клипах. Саша служил в армии и с первых дней СВО хотел пойти на передовую, но у нас только что родилась дочь Сонечка. Поэтому я его останавливала, умоляла, чтобы никуда не ходил. Он очень волновался, потому что мой супруг – патриот Родины... Всех родных переполняет и гордость, но, вместе с тем, и страх за его жизнь. Я очень переживаю за его судьбу", – с гордостью говорит о новоиспеченном убийце и насильнике его избранница-экс-украинка.

Ксения планировала разводиться с Александром, однако тот отправился на фронт, а потому процесс расторжения брака поставили на паузу. Теперь женщина старается лишь с восторгом отзываться о муже, которого еще несколько месяцев тому намеревалась бросить.

"С Сашей у нас давно были разговоры о разводе, это была моя инициатива, надеялась, что мы сможем прийти к единому мнению. Когда Саша пошел на передовую, я поняла, что нужно забрать заявление, потому что это не по-человечески", – заявила Ксения.

А чтобы к украинскому прошлому Ксении не возникло никаких вопросов, она несколько раз в интервью подчеркнула, что очень любит Россию и счастлива там жить.

"Во мне течет украинская кровь, но я россиянка уже 20 лет, чем горжусь. Всей правды, что там происходит, мы не знаем. Но Саша, как и его сослуживцы, нас защищают. Саша нашел в себе силы, чтобы всю эту жизнь оставить и отправиться на передовую. Он настоящий патриот и не стал прятаться", – выдала жена оккупанта.

Как писал OBOZ.UA, уроженка украинского Луганска, опальная экс-участница скандального российского реалити "Дом-2" Валерия Ткачева, более известная в сети как Лера Фрост, на росТВ поделилась своими больными фантазиями касательно оккупации родной страны. Бывшая украинка, которая стала пропагандисткой и боготворит диктатора Владимира Путина, мечтает, чтобы Россия захватила Киев, а также юг и восток Украины. Подробности – в нашем материале.

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