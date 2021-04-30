Зрителям разрешили присутствовать на "Евровидении-2021": названы условия

Власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на песенном конкурсе "Евровидение-2021". Однако в зале смогут находиться не более 3,5 тыс. человек.

Как уточняется на сайте организаторов, билеты будут доступны только для тех, кто уже приобрел их на шоу в 2020 году. Отмечается, что речь идет о допуске публики на финал, два полуфинала и шесть репетиций.

При этом зрителям потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 24 часа до начала мероприятия. Также всех присутствовавших попросят пройти повторное тестирование в течение пяти последующих дней. Ношение маски является обязательным для посещения конкурса.

"Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Организаторы уже определили порядок выступления стран-участниц в конкурсе. Так, представители Украины, группа Go_A, выйдут на сцену в первом полуфинале под номером 15.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.