Стали известны дата и номер выступления Go_A на "Евровидении-2021"

Организаторы "Евровидения-2021" определили порядок выступления стран-участниц в конкурсе. Так, представители Украины, группа Go_A. выйдет на сцену в первом полуфинале под номером 15.

Соответствующий список был опубликован на сайте Eurovision. В первом полуфинале также выступят Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Во втором полуфинале выступят: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

Ранее украинская группа Go_A презентовала новый клип на песню SHUM, с которой поедет на Евровидение от Украины. Вокалистка коллектива отметила, что обрезать первоначальную версию песни, чтобы адаптировать ее для конкурса, было непросто.

К слову, песенный конкурс Евровидение 2021 состоится в Роттердаме (Нидерланды), и пройдет в заявленные ранее даты – 18 (первый полуфинал), 20 (второй полуфинал) и 22 мая (финал).

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Евровидения утвердили формат конкурса на 2021. В мае он пройдет по так называемому сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.