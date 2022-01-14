Из Золушки в принцессу. Пять девушек, которые повторили историю Меган Маркл

Меган Маркл – актриса, которая родилась в простой семье и некоторое время была в браке с кинопродюсером Тревором Энгельсоном. Она даже не мечтала о том, чтобы стать супругой принца Гарри, герцога Сассекского. А ей это удалось, несмотря на критику со стороны семьи избранника и слухи, активно распространявшиеся в СМИ. Более того, ее муж ради любви отказался от проживания в родной стране и привилегий своего социального статуса.

Эта история длительное время шокировала общество. Люди считали, что такая удача у девушки может быть раз в 100 лет. На самом же деле, стать частью семей монарших лиц удалось как минимум десяти красавицам американского происхождения. Многие из них также играли в кино, имели за плечами развод и не были аристократического происхождения.

OBOZREVATEL рассказывает о самых популярных американских девушках, ставших принцессами и королевами.

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1. Лиза Халаби

С 1952 по 1999 год Хусейн был королем Иордании. Он в 1978 году стал мужем Лизы Халаби, выпускницы Принстонского университета, архитекторки, занимающейся проектом одного из Иорданских аэропортов. Она родилась в богатой семье: ее отец был бизнесменом сирийского происхождения. Впрочем, девушка никогда не могла бы подумать, что станет женой короля.

Отношения этой пары развивались довольно быстро. Уже через полгода они стали супругами, у которых позже родилось четверо детей. Лиза сменила имя на Нур, что с арабского переводится как "свет". Еще она получила статус королевы и была ею до 1999 года, до смерти своего любимого.

2. Кэролайн Ли Радзивилл

Младшая сестра бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, Кэролайн Ли Радзивилл, вступала в брак трижды. Она была декоратором интерьеров и актрисой. Впервые вышла замуж за Майкла Канфилда, наследника крупного издательского бизнеса в Соединенных Штатах Америки – "Harper & Row". Кэролайн не устраивало быть женой бизнесмена в то время, как ее сестра стала избранницей 35-го президента США, Джона Фицджеральда Кеннеди.

За три года супружеской жизни родственница Жаклин познакомилась с дипломатом, представителем древнего польского княжеского рода – Станиславом Альбрехтом Радзивиллом, который на момент встречи уже был женат. Мужчина старше Ли на 19 лет, но это не помешало появлению взаимных чувств влюбленности. В 1959 году они развелись с предыдущими избранниками и сразу же справили свадьбу. У пары родилось двое детей, а брак продлился 15 лет.

В 1988 году Кэролайн в третий раз вышла замуж. На этот раз ее любимым стал кинорежиссер и актер Герберт Росс, самые известные работы которого – "Забавная леди", "Калифорнийская гостиница" и "Девушка для прощания". Они были вместе до 2001 года, до самой смерти мужчины.

3. Грейс Келли

Кинозвезда Голливуда Грейс Келли была женой 13-го князя Монако Ренье III. Девушка не была меркантильной: она выбрала в качестве мужа небогатого человека. Князь даже не в состоянии был приобрести для своей любимой помолвочное кольцо. Грейс сама платила за украшение с бриллиантом Cartier.

Келли после бракосочетания получила титул княгини. Она активно занималась благотворительными проектами и светскими раутами (так называемые ужины): так она способствовала тому, что Монако стал одной из богатейших стран Европы.

Рядом с Ренье она так и не стала счастливой. Ее избранник был малоэмоциональным и замкнутым в себе. Кроме того, Грейс перед браком пришлось забыть об актерской карьере, благодаря которой она получила "Оскар" и снялась более чем в 10 кинокартинах.

4. Рита Хейворт

Киноактриса Рита Хейворт официально выходила замуж 5 раз, но ни с одним из избранников не прожила дольше 5 лет. В 1949 году принц Али Хан, сын султана Ага-хана III, лидера мусульман, стал третьим мужем голливудской дивы, а она ему – второй женой. Хейворт ради своего избранника отказалась от съемок в кино, от флирта с другими мужчинами и ходила на конную гонку, которую терпеть не могла. Более того, приняла ислам. У пары родилось двое детей.

Со временем Рита узнала, что у ее мужа есть немало любовниц, что уже дало трещину во взаимоотношениях. В 1953 году супруги приняли решение расторгнуть брак.

5. Уоллис Симпсон

Уоллис родилась в состоятельной семье. Ее отец был сыном успешного американского бизнесмена и владельца почти всей банковской системы Балтимора. Своей фривольной манерой общения Симпсон смогла покорить сердце Эдуарда VIII, принца Уэльского и герцога Виндзорского, ставшего со временем королем Великобритании. Муж так горячо полюбил свою избранницу, что ради женитьбы на ней отрекся от престола. Он был монархом в течение 10 месяцев.

Стоит отметить, что эта история любви повлекла за собой в Великобритании конституционный кризис. Следовательно, Королевством стала управлять Елизавета II, племянница Эдуарда VIII.

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