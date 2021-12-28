Как выглядят и чем известны жены самых богатых мужчин мира. Фото

Жены богатых мужчин имеют доступ к качественным бьюти-процедурам. Их одевают лучшие дизайнеры мира, чтобы выдающиеся имена были в перечне клиентов. Может показаться, что эти красавицы тратят средства, не глядя на ценники. На самом же деле они знают цену деньгам и не поддаются соблазну культуры потребления.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, как выглядят и чем известны избранницы бизнесменов. Мы собрали топ-5 женщин, которые стоят за успешными мужчинами.

1. Присцилла Чан

Супруг: Марк Цукерберг, американский программист и предприниматель, разработчик и основатель социальной сети Facebook (компания Meta).

Состояние мужа: 94 млрд долларов (2021 год, Forbes)

Присцилла и Марк познакомились в Гарвардском университете, где девушка училась на факультете биологии и частично изучала программирование. Во время мероприятия для студентов Чан рассказала Цукербергу специфическую шутку о кодах, чем его заинтересовала. Со временем у друзей завязались романтические отношения.

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Чан изначально поверила в амбициозную идею любимого – создание сети Facebook. Более того, она помогла ему с реализацией проекта. Пара справила свадьбу на следующий день после выхода социальной сети на фондовую биржу. Сейчас они воспитывают двух дочерей, занимаются благотворительностью, а также развитием образования и здравоохранения.

Присцилла, несмотря на финансовые возможности, не любит носить дорогие украшения, а одежду выбирает сдержанных оттенков, без лишних узоров и декораций. Кроме того, она наносит на лицо минимум косметики, потому что выступает за натуральную красоту.

2. Люсинда Саусворт

Супруг: Ларри Пейдж, соучредитель Google

Состояние мужа: 67,5 млрд долларов (2021 год, Forbes)

Люсинда и Ларри встречались на протяжении года, а в 2007 – справили свадьбу на острове Некер. Молодожены пригласили на торжественное празднование около 600 человек. Позже они дважды становились родителями – в 2009 и 2011 годах.

Известно, что Саусворт из интеллигентной семьи и имеет академические успехи. Она работает в области биологического анализа и исследований. Супругов нечасто можно увидеть на светских вечеринках. Они предпочитают спокойную семейную жизнь.

3. Флора Перес

Супруг: Амарсио Ортега, основатель и владелец испанской компании Indite, которая продает одежду

Состояние мужа: 55,1 млрд долларов (2021, Forbes)

Корпорация Амарсио известна во всем мире, ведь она объединяет около 7 тысяч магазинов в 88 странах: Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius, Tempe, Lefties и Uterque.

Ортега женился на своей избраннице Флоре Перес в 2001 году. Женщина долгое время работала в компании Indite, поэтому они познакомились на работе. Амарсио старше своей жены на 19 лет, но это не остановило их построить крепкие отношения. Сейчас супругов редко можно увидеть на светских мероприятиях.

4. Элен Мерсье

Супруг: Бернар Арно, основатель компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), которая состоит из брендов Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Hennessy и др.

Состояние мужа: 156,5 млрд долларов (2021, Forbes)

Покорить сердце одного из богатейших людей Европы удалось пианистке Элен Мерсье. Она и после женитьбы не бросает занятия музыкой: ежегодно проводит 20 и более концертов. Интересно то, что женщина влюбилась в Бернара, услышав его игру на фортепиано.

5. Астрид Менкс

Супруг: Уоррен Баффет, инвестор

Состояние мужа: 100,3 млрд долларов (2021 год, Forbes)

Баффет начал изучать особенности инвестирования в 11 лет. Со временем он сформировал базовые принципы, которых придерживается до сих пор, в 91 год: инвестор должен быть терпеливым; не стоит паниковать, если цены падают, и не нужно продавать ради кратковременной выгоды.

В 1952 году Уоррен женился на Сюзан. В 70-е годы она решила развестись, чтобы больше сконцентрироваться на развитии собственного бизнеса в Сан-Франциско. Именно эта женщина познакомила своего мужа с Менкс. Со временем, в 2006 году, инвестор и Астрид поженились. Тогда невесте исполнилось 60 лет. Сегодня супруги редко ходят на публичные мероприятия. Большую часть времени уделяют благотворительности.

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