Как выглядят жены арабских шейхов и принцессы Востока. Фото

Жены арабских шейхов ломают наши стереотипы о женщинах Востока, которые якобы только и делают, что годами сидят дома, носят паранджу и рожают много детей.

На самом же деле жены арабских шейхов ведут активную жизнь, посещают светские мероприятия, участвуют в благотворительных проектах и изысканно одеваются.

Читайте в материале OBOZREVATEL о закулисье жизни восточных принцесс и королев.

Хайя Бинт Хуссейн Аль-Мактум– это принцесса и сестра короля Иордании Абдаллы II. Хайя долгое время была второй супругой правителя Дубая – Шейха Мохамада Аль-Мактума. В 2019 году она вместе с детьми сбежала от мужа в Лондон и потребовала развод. Дело в том, что шейх начал подозревать ее в измене, из-за чего женщина начала бояться за собственную жизнь и жизнь детей.

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8 сентября 2019 года Абдалла II назначил сестру Хайю заместителем главы миссии посольства Иордании в Великобритании. Новый статус означает дипломатическую неприкосновенность и защиту для нее и ее детей. Шейха получила высшее образование в Оксфорде. Также она теперь часто появляется на публичных мероприятиях и занимается благотворительностью. Например, решает проблему голода в Иордании.

Об этой королеве Саудовской Аравии известно немного. Фатима родилась в обычной семье. У нее есть высшее образование в области юриспруденции. И ей удалось влюбить в себя, а также стать супругой короля Абдуллаха. Следует заметить, что мужчина был женат 30 раз. Ни один из браков не доставлял радости королю, пока он не встретил Фатиму Кулсум.

Это вторая жена эмира Катара Шейха Хамада бин Халифа Аль Тани и мама 7 детей. У нее есть высшее социологическое образование. Моза активно занимается благотворительностью, а также является катарским политическим деятелем. Она активно развивает свободные СМИ. Именно благодаря этой восточной принцессе создан Катарский парк наук и технологий.

Супруга короля Иордании Абдулы ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими – одна из всемирно известных королев Востока. Рания прославилась не только благодаря ярким внешним данным, но и своей деятельности.

Она занимается проектами по защите прав женщин на Востоке. Девушка стремится, чтобы они могли создавать свои компании и заведения независимо от мнения отца или мужа. Кроме того, она меняет устаревшие взгляды на то, как должна одеваться женщина в Иордании: для этого носит джинсы и блузки, часто появляется на мероприятиях без головных уборов. Удивительно и то, что королева имеет звание полковника Иорданской армии, которое получила от своего мужа.

Амиру в ОАЭ часто называют бунтаркой, поскольку она пытается изменить в этой стране немало традиций. Девушка до бракосочетания получила высшее образование, поэтому сейчас имеет научную степень в деловом администрировании. Кроме того, принцесса сама водит автомобиль – для Саудовской Аравии это редкость среди женщин.

Также стоит отметить, что через несколько лет после бракосочетания Амира развелась. Она не хотела рожать детей, а ее муж – принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, очень настаивал.

Принцесса решает проблемы бедности в своей стране и ведет борьбу за права женщин.

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