Как выглядят жены арабских шейхов и принцессы Востока. Фото

Дария Скуб
Люди
3 минуты
5,5 т.
Как выглядят жены арабских шейхов и принцессы Востока. Фото

Жены арабских шейхов ломают наши стереотипы о женщинах Востока, которые якобы только и делают, что годами сидят дома, носят паранджу и рожают много детей.

На самом же деле жены арабских шейхов ведут активную жизнь, посещают светские мероприятия, участвуют в благотворительных проектах и изысканно одеваются.

Читайте в материале OBOZREVATEL о закулисье жизни восточных принцесс и королев.

1. Принцесса Хайя Бинт Хуссейн Аль-Мактум

Хайя Бинт Хуссейн Аль-Мактум– это принцесса и сестра короля Иордании Абдаллы II. Хайя долгое время была второй супругой правителя Дубая – Шейха Мохамада Аль-Мактума. В 2019 году она вместе с детьми сбежала от мужа в Лондон и потребовала развод. Дело в том, что шейх начал подозревать ее в измене, из-за чего женщина начала бояться за собственную жизнь и жизнь детей.

Видео дня
Хайя Бинт Хуссейн Аль-Мактум с детьми.

8 сентября 2019 года Абдалла II назначил сестру Хайю заместителем главы миссии посольства Иордании в Великобритании. Новый статус означает дипломатическую неприкосновенность и защиту для нее и ее детей. Шейха получила высшее образование в Оксфорде. Также она теперь часто появляется на публичных мероприятиях и занимается благотворительностью. Например, решает проблему голода в Иордании.

Хайя Бинт Хуссейн Аль-Мактум и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактума.
2. Фатима Кулсум Зохар

Об этой королеве Саудовской Аравии известно немного. Фатима родилась в обычной семье. У нее есть высшее образование в области юриспруденции. И ей удалось влюбить в себя, а также стать супругой короля Абдуллаха. Следует заметить, что мужчина был женат 30 раз. Ни один из браков не доставлял радости королю, пока он не встретил Фатиму Кулсум.

Фатима Кулсум Зохар – жена короля Абдуллаха.
3. Шейха Моза Бинт Насер Аль-Миснед

Это вторая жена эмира Катара Шейха Хамада бин Халифа Аль Тани и мама 7 детей. У нее есть высшее социологическое образование. Моза активно занимается благотворительностью, а также является катарским политическим деятелем. Она активно развивает свободные СМИ. Именно благодаря этой восточной принцессе создан Катарский парк наук и технологий.

Шейха Моза Бинт Насер Аль-Миснед.
4. Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

Супруга короля Иордании Абдулы ибн Аль-Хусейна Аль-Хашими – одна из всемирно известных королев Востока. Рания прославилась не только благодаря ярким внешним данным, но и своей деятельности.

Королева Иордании Рания Аль-Абдулла эмир Катара Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани и их дети.

Она занимается проектами по защите прав женщин на Востоке. Девушка стремится, чтобы они могли создавать свои компании и заведения независимо от мнения отца или мужа. Кроме того, она меняет устаревшие взгляды на то, как должна одеваться женщина в Иордании: для этого носит джинсы и блузки, часто появляется на мероприятиях без головных уборов. Удивительно и то, что королева имеет звание полковника Иорданской армии, которое получила от своего мужа.

Королева Иордании Рания Аль-Абдулла.
5. Амира аль-Тавил, принцесса Саудовской Аравии

Амиру в ОАЭ часто называют бунтаркой, поскольку она пытается изменить в этой стране немало традиций. Девушка до бракосочетания получила высшее образование, поэтому сейчас имеет научную степень в деловом администрировании. Кроме того, принцесса сама водит автомобиль – для Саудовской Аравии это редкость среди женщин.

Также стоит отметить, что через несколько лет после бракосочетания Амира развелась. Она не хотела рожать детей, а ее муж – принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, очень настаивал.

Амира аль-Тавил, принцесса Саудовской Аравии и ее экс-муж принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд.

Принцесса решает проблемы бедности в своей стране и ведет борьбу за права женщин.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Саудовская АравиятрадицииКрасотамусульманелюди