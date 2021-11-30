Камалия, Онуфрийчук и другие украинские знаменитости, ставшие женами миллионеров. Фото

Некоторые украинские звезды любят роскошную жизнь. Они убеждены, что рядом должен быть не просто чуткий и умный мужчина, но и богатый. Конечно, не только материальное состояние сыграло роль в этих гармоничных браках, а еще – умение миллионеров устраивать романтику.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, кто из знаменитых украинок вышел замуж за состоятельных мужчин.

Избранником журналистки, телеведущей и главного редактора интернет-издания "Гордон" стал миллионер и журналист Дмитрий Гордон. Они поженились в 2011 году. Сейчас пара воспитывает троих дочерей. Кстати, Алеся Бацман – не первая супруга Дмитрия. Ранее он трижды был женат и четырежды становился отцом.

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Самые известные проекты Ксении – "Моя правда", "Україна має талант", "Холостяк" и "Київ вдень та вночі". Кинорежиссер, продюсер, сценарист и шоуранер стала женой принца из Шри-Ланки – Сашика Лакмала. Известно, что он признался в любви Бугримовой на второй день знакомства, но продюсер сначала не восприняла это всерьез. Однако со временем ответила взаимностью индийскому бизнесмену.

Пара сыграла свадьбу на берегу Индийского океана. Все было как в сказке, поскольку церемония проходила прямо в воде. Сейчас пара воспитывает сына по имени Оскар. Ксения уже создала малышу страницу в Instagram.

Украинская певица Камалия – жена миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. Они поженились в 2003 году. Сейчас они живут в роскошном трехэтажном доме и воспитывают двух дочерей-близнецов – Арабеллу и Мирабеллу.

Певица, скрипачка и Заслуженная артистка Украины Ассия Ахат в 2000 году вышла замуж за бизнесмена Игоря Баленко, который был владельцем торговой сети "Фуршет", а с 2020 года известен как депутат Киевского городского совета.

Пара познакомилась в подземном переходе, когда Игорь покупал в киоске газеты, а его будущая жена торопилась со скрипкой в руках на занятия по музыке. Сейчас у супругов двое сыновей (один – от предыдущего брака Ассии и один – от Баленко).

Украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук дважды выходила замуж за миллионера из Казахстана – Алмаза. Первую свадьбу они сыграли на Мальдивах, но официально не расписывались, а 11 ноября 2021 года расписались в Украине и провели вторую роскошную церемонию.

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