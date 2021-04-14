'Золотой век', который рекламировала звезда 'Квартала 95', ответил на обвинения в плагиате украшений

Компания "Золотой век", которую рекламировала звезда "Квартала 95" Елена Кравец, ответила на обвинения ювелира Валерии Гуземы и заявила, что завод не копировал изделия и это они могут подтвердить лично женщине или юридически.

Соответствующий пост "Золотой век" опубликовал на странице в Instagram. Они отметили, что Гузема отказалась встречаться лично с представителем компании.

Как рассказал бренд, тренд на открытые кольца с шариками появился в начале 21 века и не в Украине, а Италии. По словам ювелиров, мода циклична, поэтому каждые несколько лет она повторяется. В частности, недавний очередной виток популярности такого дизайна изделий попал на 2015-2016 года.

"Если говорить именно о кольце, которое указано в вашем посте, то в модельном ряду бренда "Золотой век" оно появилась в 2016 году, по заказу нашего бренда, расположенным у предприятия-производителя. Собственно, с датой производства вы можете ознакомиться на бирке изделий 2016 (фото прилагаются), что дополнительно подтверждается клеймом и именованием производителя", – сказано в заявлении.

Компания подчеркнула, что клеймо ставится казенным предприятием пробирного контроля Министерства финансов Украины, при обязательной проверке каждого ювелирного изделия.

Информация о дате клеймения изделий содержится в самом клейме, кроме того, она сохраняется в данных казенного предприятия. А именование – это индивидуальное клише каждого производителя, которое выдается Министерством финансов Украины ежегодно.

"То есть фактически, согласно вашим данным, патент вы получили в 2018 году, когда бренд "Золотой век" изготавливал такие кольца еще за два года получения вами патента", – добавили в компании.

По поводу патентования ювелирных изделий "Золотой век" заявил, что, как правило, они не патентуются производителем.

"Компания "Золотой век" уважает чужие права и патенты. Очень жаль, что вы, Валерия, приняли кольцо нашего производства как посягательство на вашу интеллектуальную собственность", – подытожили представители бренда.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появились видео, подтверждающие, что студия "Квартал 95" сплагиатила идею номера, где Владимир Зеленский и его коллега Юрий Крапов без рук играют на рояле.