В сети найдены видео, которые подтверждают плагиат известного номера с Зеленским в 'Квартале 95'

В сети появились видео, которые подтверждают, что студия "Квартал 95" сплагиатила идею номера, где Владимир Зеленский и его коллега Юрий Крапов без рук играют на рояле.

Так, подобные выступления были замечены в исполнении известных комиков группы "The Freaking Brothers" и на шоу "Греция имеет талант". Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, изначально популярный номер представил дуэт из США "The Freaking Brothers". Они также играли без рук такие композиции как "Chopsticks", "Хабанера" и "Хава нагила". Судя по съемке, ролик очень давний.

Затем в 2010 году на шоу "Греция имеет талант" два парня без штанов исполнили номер, играя на пианино. Судьи и зрители были шокированы.

И уже в 2016 году "Квартал 95" показал подобное выступление, в главных ролях которого появились Владимир Зеленский и Юрий Крапов. После этого видео стало одним из обсуждаемых в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, юмористическая концертная программа "Дизель Шоу" впервые выиграла у "Вечернего Квартал" в рейтинге просмотров в новогоднюю ночь.