Ювелиров, которых рекламировала звезда 'Квартала 95', обвинили в плагиате украшений

Компания "Золотой век", которую рекламировала звезда "Квартала 95" Елена Кравец, в начале 2021 года выпустила коллекцию колец, идентичную ювелирным изделиям бренда "Guzema Fine Jewelry", созданным еще в 2016 году.

Об этом на своей странице в Instagram написала основательница ювелирного бренда Валерия Гузема. Она отметила, что "Золотой век" не добавил никаких новых элементов в скопированные кольца.

"По всей Украине расположены билборды с известной певицей в кольцах, которые полностью копируют те, что я разработала для своей первой коллекции и вовремя получила патент на промышленные образцы", – написала Гузема.

Автор ювелирных изделий также продемонстрировала патент, подтверждающий принадлежность ей идеи колец с шариками. Валерия Гузема также отметила, что в компании проигнорировали ее обращение, не захотев объяснить и урегулировать сложившуюся ситуацию, поэтому она и обнародовала все в соцсети.

"Для меня недопустимо думать, что в наше время большая корпорация может так просто использовать результаты работы другого человека в своих коммерческих целях, пренебрегая его правами", – отметила женщина.

Сейчас Гузема обратилась в суд с требованием к "Золотому веку" прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности на промышленные образцы запатентованных колец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились видео, подтверждающие, что студия "Квартал 95" сплагиатила идею номера, где Владимир Зеленский и его коллега Юрий Крапов без рук играют на рояле.