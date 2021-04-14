"Золотий вік", який рекламувала зірка "Кварталу 95", відповів на звинувачення у плагіаті прикрас

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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'Золотий вік', який рекламувала зірка 'Кварталу 95', відповів на звинувачення у плагіаті прикрас

Компанія "Золотий вік", яку рекламувала зірка "Кварталу 95" Олена Кравець, відповіла на звинувачення ювеліра Валерії Гуземи і заявила, що завод не копіював вироби і це вони можуть підтвердити особисто жінці або юридично.

Відповідний пост "Золотий вік" опублікував на сторінці в Instagram. Вони зазначили, що Гузема відмовилася зустрічатися особисто з представником компанії.

Як розповів бренд, тренд на відкриті каблучки з кульками з'явився на початку 21 століття і не в Україні, а Італії. За словами ювелірів, мода циклічна, тому кожні кілька років вона повторюється. Зокрема, нещодавній виток популярності такого дизайну виробів потрапив на 2015-2016 роки.

Каблучки українських ювелірних брендів

"Якщо говорити саме про каблучку, яка зазначена у вашому пості, то в модельному ряду бренду "Золотий вік" вона з'явилася в 2016 році, на замовлення нашого бренду, розташованим у підприємства-виробника. Власне, з датою виробництва ви можете ознайомитися на бірці виробів 2016 (фото додаються), що додатково підтверджується клеймом та іменником виробника", – сказано у заяві.

Тренд на відкриті каблучки з кульками з'явився на початку 21 століття

Компанія підкреслила, що клеймо ставиться казенним підприємством пробірного контролю Міністерства фінансів України, під час обов'язкової перевірки кожного ювелірного виробу.

Інформація про дату таврування виробів міститься в самому клеймі, крім того, вона зберігається в даних казенного підприємства. А іменник – це індивідуальне кліше кожного виробника, який видається Міністерством фінансів України щорічно.

Інформація про дату таврування виробів міститься в самому клеймі

"Тобто фактично, згідно з вашими даними, патент ви отримали в 2018 році, коли бренд "Золотий вік" виготовляв такі каблучки ще за два роки отримання вами патенту", – додали в компанії.

Щодо патентування ювелірних виробів "Золотий вік" заявив, що, як правило, вони не патентуються виробником.

"Компанія "Золотий вік" поважає чужі права і патенти. Дуже шкода, що ви, Валерію, взяли каблучку нашого виробництва як посягання на вашу інтелектуальну власність", – підсумували представники бренду.

Інші бренди також виготовляють подібні каблучки

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у мережі з'явилися відео, які підтверджують, що студія "Квартал 95" сплагіатила ідею номера, де Володимир Зеленський і його колега Юрій Крапов без рук грають на роялі.

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