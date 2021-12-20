Злата Огневич и Макс Тарапата честно рассказали о своих отношениях после финала 'Холостячки'

Главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" (СТБ) Злата Огневич и финалист проекта Макс Тарапата рассказали о том, какие отношения связывают их после окончания шоу. Молодые люди утверждают, что сейчас у них очень дружеские взаимоотношения, однако не отрицают развитие романа в будущем.

Об этом они рассказали журналистам "Невероятной правды о звездах" на YouTube. Певица призналась, что именно Максим помог ей справиться с трудным расставанием с победителем шоу Андреем Задворным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После разрыва отношений Злате пришлось обратиться к Тарапате за помощью со съемками клипа. Во время разговора она случайно рассказала, что ее отношения завершились. Озадаченный и шокированный Максим предложил Огневич свою поддержку, на что она согласилась.

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Пара начала часто проводить вечера вместе, обсуждать проблемы друг друга и делиться советами. Сейчас между ним теплые чувства, которые они не спешат переводить на новый уровень.

Отвечая на вопрос, возможно ли развитие их отношений в дальнейшем, молодые люди высказываются загадочно и неоднозначно.

"Я очень ценю, что в моей жизни есть такой человек. Дружба для меня это тоже любовь к человеку. Я хочу сказать, что все возможно", – поделилась исполнительница.

В свою очередь, финалист проекта также не заставляет артистку спешить, поэтому просто поддерживает и помогает ей пережить неудачный романтический опыт.

"Любовь – сильное и глубокое чувство. Я бы не хотел, чтобы Злата исчезала из моей жизни. Сейчас в наших отношениях открывается новая грань", – признался Максим.

Напомним, что в финале проекта "Холостячка-2" Злата приняла предложение Андрея, разбившего ей сердце через 6 недель после завершения шоу. Мужчина заявил, что его чувства исчезли. Позже исполнительница призналась, что не понимает, почему выбрала именно Задворного.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая в Крыму. На Евровидении-2013 выиграла третье место для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрея заподозрили в изменении ориентации из-за противоречивых решений после шоу.