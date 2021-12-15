Победителя 'Холостячки' заподозрили в нетрадиционной ориентации: Задворный отреагировал

Победителя второго сезона "Холостячки" (СТБ) со Златой Огневич Андрея Задворного заподозрили в нетрадиционной ориентации. По мнению подписчиков участника романтического проекта, именно поэтому он бросил певицу после финала шоу.

Об этом бывшему избраннику главной героини написали под постом в Instagram. Предприниматель не стал игнорировать комментарий, ответив на него достаточно неоднозначно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Под одной из новых фотографий Андрея разгорелась нешуточная дискуссия после его решения разойтись с известной исполнительницей из-за потери чувств. Многим зрителям показалось, что участник с самого начала преследовал недостойную цель – пиар на чувствах Златы.

Один из фанатов шоу высказался, что победитель, вероятно, никогда не любил артистку из-за того, что он сменил ориентацию после первого неудачного брака.

"Похоже, что после первого брака вы перешли играть за другую команду. Видно, что вы гей. Это настоящая причина. Марго в прямом эфире говорила, что на проекте два гея", – говорится в комментарии.

Андрей решил запостить сообщение в stories, тем самым продемонстрировав его всем фанатам. Ему показалось забавным такое заключение, поэтому он с иронией написал "Ну наконец-то и меня разоблачили", добавив забавное эмоджи.

Вероятно, автор отсылает подписчиков к недавним слухам о том, что два других участника шоу находятся в романтических отношениях. OBOZREVATEL рассказывал, что они ответили на обвинения зрителей с иронией, чем только заинтриговали их.