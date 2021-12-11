Злата Огневич призналась, что прозрела и не понимает, почему выбрала Андрея Задворного

Главная героиня "Холостячки-2", певица Злата Огневич откровенно рассказала, что по-настоящему, трепетно любила Андрея Задворного, однако сам мужчина буквально сразу после реалити заявил, что чувства прошли. Знаменитость поблагодарила участника проекта за то, что лично сказал ей о своем решение, но сама до сих пор удивляется своему выбору.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Прошло немного времени, я смотрела эфиры вместе с вами. И теперь вижу ситуацию с другой стороны. Это открытие для меня! Ведь сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось моё сердце", – написала Огневич (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Певица подчеркнула, что влюбленное сердце бывает слепо, бесконечно верит и не замечает "тревожных звоночков".

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"Оно оправдывает, даёт шанс и прощает, снова и снова, снова и снова… И так — по кругу. Думаю, многие женщины узнали здесь себя. Женщины, которые слишком сильно любят...", – сказала Злата.

Кроме того, певица добавила, что Андрей лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной.

"Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог, но… Покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось", – написала знаменитость.

Она поблагодарила за "глубокий урок" и настояла на том, что на проекте возможно встретить любовь.

"Ведь я встретила и влюбилась по-настоящему, в момент, когда сказала "да", я летала от счастья, как никогда в своей жизни! Я расправила крылья и мечтала парить с этим мужчиной на запредельных высотах! Спасибо, "Холостячка", за такой уникальный, ценный опыт!", – подытожила Огневич.

Напомним:

В пятницу, 10 декабря, на телеканале СТБ прошел спецвыпуск "Життя після проекту", на котором украинцы узнали, как сложилась жизнь Златы Огневич после финала. Выяснилось, что после финала Андрей Задворный и "холостячка" строили романтические отношения, но не долго.

"Мы не вместе. Я был счастлив, она была счастлива. Потом я ощутил, что когда я ухожу, у меня нет желания вернуться к ней. У меня пропали чувства. Я не отвечал взаимностью. Решение расстаться исходило из моих эмоций. Раньше я был влюблен, но влюбленность прошла. По каким причинам – я не знаю", – сказал Андрей.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая, которая выросла в Крыму. На "Евровидении-2013" выиграла для Украины третье место.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Злата Огневич и бизнесмен Андрей Задворный, которого она выбрала в финале романтического реалити, не вместе. Однако в трудную минуту ее поддержал другой участник шоу Максим Тарапата.