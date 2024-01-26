'Зимняя Авдеевка будет? Виннику привет!' Осадчая нарвалась на хейт из-за фото из Германии

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая выехала из Украины в Германию. Прогуливаясь по улицам Берлина, она сделала серию фото, за которые украинцы поспешили раскритиковать звезду.

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В частности, подписчики вспомнили, что где-то сейчас в Германии отсиживается певец Олег Винник. Комментарии с саркастическими замечаниями и неприкрытым хейтом появились в Instagram и Facebook Осадчей.

"Зимний Берлин. Просто рандомные фото", – написала телеведущая, добавив снимки достопримечательностей и свои фото, на которых гуляет и улыбается.

Впрочем, некоторым этот пост показался неуместным. Артистке напомнили об обстрелах, которые продолжаются в прифронтовых городах.

"Зимняя Авдеевка будет?" "И что вы делаете в Берлине?" "Дура", "Видимо, прекрасный в это время года. Тихий, спокойный, без тревог, взрывов, смертей", "Олегу Виннику привет", "Какое счастливое лицо. Одни путешествия", – написали украинцы.

К слову, в последнее время украинцы особенно остро реагируют на любые фотографии звезд из-за границы. В частности, и на посты актрис, отдыхающих с детьми. За коллег вступилась звезда "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, возмутившийся из-за негатива в сторону женщин.

Также OBOZ.UA писал, что в эпицентре скандала оказалась семья блогера Татьяны Пренткович, чей мужчина засветился на Мальдивах. Супруги заявили, что им можно так отдыхать, ведь они передали много помощи ВСУ.

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