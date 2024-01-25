'Надо к психологу!' Звезда 'Спіймати Кайдаша' вступился за Хижняк, Мишину и других звезд, отдыхающих за границей во время войны

Украинский актер Тарас Цымбалюк встал на защиту своих коллег, попавших под шквал хейта из-за отдыха за границей и демонстрации кадров, сделанных на курортах, в соцсетях. Звезда "Спіймати Кайдаша" считает, что украинцам, которых возмутили такие фото и видео, следует обратиться к психологу.

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Мол, жизнь продолжается и во время войны, а люди, которые могут себе это позволить, не обязаны отказывать себе в роскоши отдыха и оздоровлении детей. Об этом актер написал в своем Instagram.

Он не назвал конкретных имен, а лишь заметил, что увидел негативные комментарии в блогах своих коллег-актрис. В последнее время в подобные скандалы попали сразу четыре звезды: Наталья Денисенко, Ксения Мишина, Антонина Хижняк и Анна Саливанчук (последние две отдыхали вместе на Мадейре).

"Оказывается, сейчас отдыхать украинкам с детьми на море категорически запрещено всемирно известным диванным комитетом. "Жаль", конечно, что этот комитет так активно вкладывается в отстаивание своих нарративов, а все кладут и продолжают жить. Я почитал комменты под постами у своих коллег -актрис, уехавших в отпуск с детьми в теплые края, и понял, что многим комментаторам нужно, мягко говоря, к психологу", – начал Тарас Цымбалюк.

Он заявил, что радуется за украинок, которые смогли в такое сложное время заработать и отвезти детей на море, а также пристыдил хейтеров, заметив, что у них "слишком много свободного времени".

В то же время артист не осуждает украинцев, которые находятся в оккупированных, прифронтовых городах или "в прямом смысле пострадали от войны", за негатив. Цымбалюк считает, что гнев таких комментаторов оправдан.

"Осознайте: даже в военный период люди будут/должны заниматься сексом, слушать любимую музыку, есть вкусную еду, оздоравливать своих детей на море, дурачиться с ними, покупать вещи и как-то пытаться жить свою жизнь! Потому что, если концентрироваться только на войне и telegram-каналах, можно **нутся! И это очень тупо – обвинять девушек в том, что у них есть желание и возможность отвезти своего ребенка на море", – закончил актер.

В комментариях многие не согласились с его мнением, считая, что актер подразумевает скандал с блогером Татьяной Пренткович, которую с мужем заметили на Мальдивах. Однако Цымбалюк подчеркнул, что говорил исключительно об актрисах с детьми, а не о мужчинах, обманом уезжающих на отдых.

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