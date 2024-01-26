Пренткович и Гонковский давно планировали отдых на Мальдивах и продумали схему, как обмануть подписчиков. Блогеров 'раскусили'

Прошло меньше суток с начала общественной огласки "мальдивских приключений" украинского блогера-миллионницы Татьяны Пренткович и ее мужа-волонтера Андрея Гонковского, но украинцы уже заставили пару сменить риторику с "нам можно" на "мы полностью понимаем, что совершили ошибку". Однако извинения влюбленных не показались искренними их поклонникам и хейтерам.

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Более того, некоторые заверения блогеров еще больше убедили общество, что они запутались в собственной лжи и продолжают обманывать народ, придумывая "внезапные" смещения дат и якобы спонтанное решение "провести время с семьей". OBOZ.UA расскажет, что не так с извинениями Гонковского и Пренткович и какую "схему" раскрыли их подписчики.

Предыстория

На днях в сети всплыла фотография инфлюэнсерши на Мальдивах со своей подругой Алиной Френдий, детьми и Гонковским, который в это время должен был быть в Польше и готовиться к одному из своих ивентов. Пара не стала отрицать, что мужчина отдыхал с семьей на экзотических островах, но выдала, якобы "им можно, потому что за границу выпускают волонтеров, которые многое сделали для ВСУ".

Пренткович заявила в личной переписке, что не видит своей вины в случившемся, ведь пара просто воспользовалась возможностью отдохнуть вместе из-за перенесенной даты мероприятия в Польше.

Однако через сутки после спора с подписчицей блогер вдруг сменила риторику и назвала свою реакцию "эмоциональной". Мол, она просто защищала любимого человека, потому и писала, что считает его действия нормальными.

Официальные извинения

Инцидент быстро получил огласку, и уже к вечеру семья вдруг заявила, что осознает вину, хотя и успела поманипулировать на семейных ценностях.

"Когда у нас из-за смещения даты события в Варшаве появилась возможность провести неделю вместе с детьми и семьей, мы ею воспользовались. К сожалению, мы не осознавали последствий этих действий. Мы полностью понимаем, что совершили ошибку, и понимаем масштаб проблемы! Морально мы поступили неправильно по отношению к другим людям и семьям и искренне приносим за это извинения", – написала пара блогеров.

Влюбленные заявили, что сделали все выводы и в будущем будут помогать государству так же активно.

Что не так с постом пары и какую "схему" раскрыли подписчики блогеров

Анализируя переписку Пренткович с SMM-стратегом Валерией, можно заключить, что пара с самого начала считала, что им ничего не угрожает из-за волонтерской деятельности.

Уже в сообщении с оправданиями супруги сделали вид, что не понимали, в чем проблема мальдивского отдыха в разгар войны.

Однако подписчики не поверили ни в первый тезис, ни во второй, а все потому, что внимательно следили за stories блогера. Во время перелета на Мальдивы Пренткович вышла на связь с жалобой, как сложно с детьми путешествовать без мужчины.

Подписчики отметили, что украинка сознательно лгала о том, что отдыхает одна, поскольку вполне понимала, что ее муж поступает незаконно.

Далее – подписчики вспомнили, что в это время в блоге Гонковского появлялись заранее снятые видео, где он находится в Польше. Супруги, считают подписчики, сознательно создавали иллюзию, будто занимаются разными делами.

Также на фото, опубликованном в сети, можно заметить, что волонтер ужинает в летней одежде, которую уже показывал в блоге в теплое время года. Украинцев заинтересовало, зачем Гонковский брал в Польшу в разгар зимы летние вещи.

Есть и другие спорные моменты, которые возмутили общество: фото с неправильной датой на компьютере, вопросы, как пара взяла билеты, не забронировав их заранее, почему стол на некоторых фото накрыт на 4 персоны, если отдыхали только две взрослые женщины, и тому подобное.

Подытоживая, подписчики блогеров пришли к выводу, что супруги могли заранее спланировать поездку, подделать скриншоты с "перенесенной датой", отснять видео из Польши и заставить подписчиков думать, что Гонковский уезжал только ради волонтерства.

Реакция

Украинцы не считают, что блогеры имеют право, прикрываясь помощью ВСУ, пользоваться правом выезжать за границу для отдыха.

Свое возмущение выразили жены военнослужащих, защищающих Украину. Они требуют от пары ответа по закону, а не "сделать выводы".

Девушка покойного героя Украины, летчика с позывным "Джус" Мелания Подоляк у его могилы обратилась к Пренткович, напомнив, что она "не особенная". Отдающий последнее волонтер эмоционально объяснила, что налоги и волонтерство – это обязанность и условие жизни в Украине, а не достижение, которое делает ее семью лучше других.

Однако нашлись и защитницы Пренткович. В частности, ее коллега-блогер из Ивано-Франковска Саша Бо. Она выдала, что звезда соцсетей, которая обманывала аудиторию и "защищала" избранника, не должна страдать от критики. Мол, ответственность лежит только на нем.

Напомним, что Пренткович сознательно избегала того, чтобы показывать Гонковского в блоге на Мальдивах, а затем убеждала людей, что он может уехать на курорт, потому что много волонтерит.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Тарас Цымбалюк стал в защиту своих коллег, попавших под шквал хейта из-за отдыха за границей.

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