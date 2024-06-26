Зибров обратился к Зеленскому через Ани Лорак: почему она до сих пор народная артистка Украины?

Легендарный украинский эстрадный певец Павел Зибров возмутился из-за действующих званий народных артистов тех, кто открыто поддерживает войну в Украине и террористические действия России. Звезда считает, что президент Владимир Зеленский должен отменить все подобные награды таких предателей, как Ани Лорак и Таисии Повалий, хотя последняя была лишена ее еще в 2015 году.

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Как отмечает Зибров в интервью "Главкому", на самом деле звание народного артиста Украины почти ни на что не влияет, и тем более это наследие Советского Союза, а в цивилизованном мире подобного не практикуют. Однако артисты с такими наградами до сих пор официально являются частью украинской культуры.

"Звание сейчас не имеет такого весомого значения, статуса и влияния. Так и эти звания пошли из СССР. Мне кажется, во всем мире нет такого. Я сторонник того, что важнее имя и что за ним стоит, какая фигура, песенное наследие, любовь зрителя, активная культурная деятельность и общественная позиция, чем то, ты народный или заслуженный – как наши предатели, с которых не сняли это звание", – объяснил свое мнение Зибров.

Он добавил, что вопросом лишения званий предателей, которые поддерживают захватническую политику диктатора Владимира Путина, должен заниматься Владимир Зеленский, ведь награды народных и заслуженных артистов выдает именно он.

"Меня это беспокоит и очень раздражает, почему наш президент, Верховная Рада не могут снять звание с тех, кто открыто поддерживает режим Путина, работает в России. Как давали, так и должны снять, а особенно после полномасштабного вторжения. До сих пор этот вопрос не урегулирован и непонятен мне", – продолжил артист.

Известно, что королева цинизма и лицо предательской позиции Таисия Повалий получила российский паспорт 24 августа 2023 года в День Независимости Украины. Впрочем, впервые она им похвасталась как раз на выборах Путина, когда певица-запроданка ходила голосовать за кремлевского диктатора. Звание заслуженной артистки Украины ей дали еще в 1996 году, а народной – в 1997 году. Однако обеих наград артистку лишили указом президента еще в 2022 году.

Ани Лорак, которая родом из Черновцов, как раз входит в число тех, кто только планирует получить российское гражданство. Известно, что она уже представила соответствующие документы. Говорят, на этот шаг предательницу подтолкнул Филипп Киркоров.

Ранее OBOZ.UA писал, что главный дирижер и художественный руководитель ансамбля песни и танца Вооруженных сил Министерства обороны Украины Дмитрий Антонюк комментировал звание народных артисток Ани Лорак и Таисии Повалий.

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