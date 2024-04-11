'Почему Повалий и Лорак – до сих пор народные артистки Украины?' Дмитрий Антонюк признался, как его разочаровала Злата Огневич, и вспомнил об известных предательницах

Известная украинская певица Злата Огневич еще в 2014 году попробовала себя в роли народной депутатки Украины, что удивительно расстроило главного дирижера и художественного руководителя ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Министерства обороны Украины Дмитрия Антонюка. В частности, мужчина вспомнил и о певице-изменнице Таисии Повалий, которая тоже ушла в политику, но решила, что лучше себя реализовать выйдет в роли россиянки, хотя звание народной артистки Украины все еще принадлежит ей.

Возмутился он также соответствующей наградой, которую певице предательнице Ани Лорак присвоили в 2008 году. В интервью OBOZ.UA Дмитрий Антонюк резко высказался по поводу закрепленного за ними звания народных артисток Украины уже более десяти лет, пока продолжается Российско-украинская война, а обе "звезды" отправились выступать перед российской аудиторией.

"У нас, по-моему, только одна Таисия Повалий досидела [на должности нардепа] вплоть до самого конца, пока не убежала, и сейчас гордится тем, что она гражданка России. Ну и, Бог с ними. Я не знаю, почему она до сих пор народная артистка Украины. Мне не понятно. У кого не хватает воли лишить таких людей, как Ани Лорак, званий народных?" – высказался мужчина.

Во время работы Таисии Повалий в Верховной Раде певица Злата Огневич тоже занимала должность нардепа, хотя и продолжалось это чуть больше года. Этот выбор артистки не понравился Антонюку, но он с пониманием отнесся к вероятным причинам, которые побудили занять красное кресло.

"Да, я подтверждаю. Я ей тогда сказал: "Ты меня не ранила – ты меня убила". Вот дословно. Я говорил ей: у тебя же есть примеры. И Руслана, и Вакарчук, который дважды заходил и не выдерживал. Я понимаю, что у Златы были какие-то обязательства перед людьми, которые финансово помогли ей обеспечить участие в Евровидении, мне кажется, что только это. Ее подсадили на крючок. Она понимала, что кому-то виновата, что надо зайти, что надо быть лицом. Но я был очень рад, что она там недолго находилась", – предположил Дмитрий Антонюк.

Впрочем, его порадовало, когда Огневич рассказала, что закончила политическую "карьеру".

"Помню даже, когда был в нашем военном госпитале в Киеве – звонок. Она говорит: "Дмитрий Жанович, все, оттуда убежала". Я ответил, что невероятно радуюсь. Наелась, навидалась, наслышалась. Ты как артистка со сцены, с маленькой или огромной, можешь сказать гораздо больше", – вспомнил он.

Полное интервью с Дмитрием Антонюком читайте на OBOZ.UA в субботу, 13 апреля.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Антонюк восхищается выносливостью певицы Тины Кароль, которую она особенно ярко продемонстрировала после смерти любимого мужа, продюсера Евгения Огира после его продолжительной, но безуспешной борьбы с раком желудка.

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