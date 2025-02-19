День Государственного Герба Украины: почему выбрали именно тризуб и как красиво поздравить с праздником

Каждый год 19 февраля отмечается праздник одного из главных государственных символов. День государственного Герба Украины был введен в 2018 году и чествует тризуб, как знак тысячелетней протяженности украинской государственности.

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OBOZ.UA рассказывает, почему именно тризуб был избран гербом независимой Украины и другие интересные факты об этом символе. А также делится красивыми поздравлениями, которые можно отправить родным и близким на праздник.

Откуда взялся тризуб

Первые изображения тризубов, как символов княжеской власти, историки относят к периоду правления династии Рюриковичей, которые управляли Киевской Русью в 9-10 веках и фактически стали ее основателями. Впрочем, археологи находят подобные символы на разных культурных артефактах, датированных еще первым веком нашей эры.

Что именно символизирует собой этот знак, а также как он назывался при Руси доподлинно неизвестно. Существует несколько версий – в тризубе видят силуэт охотящегося сокола, цветок, якорь, а также символ триединства мира. Ученые ни одну из них не считают исторически обоснованной. А название "тризуб" появилось только в XIX веке в кругу ученых.

В последние десятилетия популярным стало прочтение тризуба, как зашифрованного слова "воля". Ведь в его элементах можно увидеть силуэты букв этого слова. Эта трактовка не является ни официальной, ни исторически обусловленной, однако полюбилась в народе.

Как тризуб стал Государственным гербом Украины

Официальный статус графического символа тризуба был утвержден 19 февраля 1992 года. Именно в этот день Верховная Рада проголосовала за то, чтобы признать его Малым гербом государства. Согласно постановлению, он выглядит как золотой символ на синем щите. Именно такой знак в ХХ веке олицетворял национальную борьбу украинцев за независимость.

Ранее тризуб взяли за свой символ руководители Украинской Народной Республики в 1917 году. Он сохранил свой статус и при гетманате Скоропадского в 1918 году, и при Директории УНР. "Организация украинских националистов" своим гербом имеет тризуб, в котором средний зубец заменен мечом.

В советское время изображение тризуба было запрещено. Власть называла его "знаком украинских националистов". Людей, демонстрировавших этот символ, преследовали и подвергали репрессиям.

Основой современного Малого герба Украины явилось графическое изображение, основанное на работе художника и архитектора Василия Кричевского. Над символом работал авторский коллектив в составе Андрея Гречило, Алексея Кохана и Ивана Турецкого. Своей работой они стремились передать идею наследования современной Украины от УНР.

Большой герб Украины, который должен содержать не только сам тризуб, но и другие ключевые символы государственности, до сих пор не утвержден. За 30 с лишним лет проект изображения предлагался неоднократно, однако ни одна из версий не получила официального статуса. Между тем существование Большого государственного герба предусмотрено статьей 20 Конституции Украины.

Современные художники неоднократно переосмысливали силуэт тризуба. В него вписывали другие символы – от сердечка как символа любви к родине до меча. Также в форме тризуба выкладывали другие слова и буквы, например, можно найти изображение, составленное из аббревиатуры ВСУ – Вооруженные Силы Украины.

Поздравления с Днем государственного герба Украины

Тризуб сяє золотий,

Символ слави і держави,

Він у серці назавжди

Наш народ єднає вправно.

***

Тризуб, немов сім’я єдина,

Де тато, мама і дитина

Живуть у мирі і любові

В Україні вольній, новій.

З цим знаменним світлим днем

Вас вітаємо щиро нині,

Хай герб сяє над усім,

Гордість наша в Україні!

***

Наш герб – тризуб,

Це воля, слава й сила;

Наш герб – тризуб.

Недоля нас косила,

Та ми зросли, ми є,

Ми завжди будем,

Добро і пісню несемо

Ми людям.

Поздравляю вас с Днем государственного герба Украины! На шевронах украинских бойцов, защищающих сегодня наше государство от российской агрессии, снова, как и столетие назад, изображен тризуб. Уже много веков наш герб объединяет украинцев и придает нам силы. Это символ государства, прошедший долгий и одновременно трагический путь, с которым украинский народ утверждал вековую мечту о государственности, соборности и независимости.

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С Днем Государственного герба Украины! Тризуб был и остается символом стремлений нашего народа к свободе, независимости и процветанию, символизируя для украинцев во всем мире неразрывную связь с Родиной. Поздравляю! Будем достойны нашей истории и тех задач, которые стоят перед Украинским Государством сегодня!

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Поздравляем всех патриотов Украины с Днем государственного герба Украины – одного из символов нашего государства, его величия и его оберега. С праздником!

Поздравляю вас с этим праздничным днем! Будем достойны нашей истории и тех задач, которые стоят перед Украинским Государством сегодня! Для современного поколения украинцев Тризуб – символ с большим содержанием. Не зря считается, что на нем зашифровано слово "Воля". И пусть этот флаг и дальше гордо развевается между флагами европейских государств как символ страны, избравшей демократический путь развития!

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Поздравляем с Днем Государственного герба Украины! Герб является одним из главных символов нашей страны, отражает героическое прошлое и его богатое культурное наследие, олицетворяет единство украинцев и стремление жить в согласии. Пусть этот праздник сплотит всех нас, укрепит высокое чувство личной ответственности каждого жителя за настоящее и будущее украинской земли. Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, процветания, мира и семейного благополучия!

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