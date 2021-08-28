Винник, Каменских, Полякова и другие: 7 украинских артистов, которые еще не стали заслуженными

24 августа Владимир Зеленский удостоил певца MONATIK званием "Заслуженный артист Украины". Певец стал первым украинским поп-исполнителем, собравшим стадион "Олимпийский". Почти каждый его трек становится хитом.

Но осталось еще много украинских звезд, которые претендуют на эту награду. OBOZREVATEL решил составить список кандидатов на звание "Заслуженный артист Украины".

1. Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк – один из самых талантливых исполнителей Украины.

Он дважды становился лауреатом музыкальной премии Yuna в номинации "Лучший автор слов". Но государственных наград у певца пока нет.

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2. Злата Огневич

Злата Огневич представляла Украину на "Евровидении" в 2013 году и заняла третье место в конкурсе. Тогда же певица удостоилась звания "Заслуженной артистки Автономной Республики Крым".

У нее уже есть Почетная грамота Кабинета министров Украины (за вклад в развитие украинского искусства и утверждение положительного имиджа Украины на международной арене), но звания заслуженной артистки страны пока еще нет.

3. Олег Винник

Олег Винник часто радует поклонников украинскими хитами, и собирает целые стадионы, но пока не удостоился ни "Заслуженного", ни "Народного артиста Украины".

Однако ему есть чем похвастаться. К примеру, в 2018 году Винник получил титул "Певец года" от M1 Music Awards, награду "Лучшая песня года" в программе "Музыкальная платформа" телеканала Украина, премию "Золотая Жар-птица. Народный хит" и другие.

4. Оля Полякова

Несмотря на то, что все популярные песни Поляковой на русском языке, она борется за право быть представителем украинского шоу-биза.

Например, в 2020 году Оля возглавила акцию протеста против дискриминации концертных организаторов со стороны правительства и избирательного подхода к проведению мероприятий во время пандемии.

Стоит отметить, у нее есть несколько наград от Yearly Ukrainian National Awards – "Лучшая певица", "Лучший эстрадный хит", "Лучшая песня к фильму" и другие.

5. Юлия Санина

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина стала одной из самых известных рок-исполнительниц в Украине. Вместе с группой Санина выпускает хиты на украинском и устраивает яркие шоу.

Тем не менее титула "Заслуженной артистки" у нее пока нет.

6. ONUKA

Фронтвумен ONUKA Наталия Жижченко прославляет украинскую музыку хитами с этническими мотивами и совершенно новым звучанием.

Она также владеет несколькими народными музыкальными инструментами и выступает с группой на различных крупных фестивалях Украины.

7. Настя Каменских

NK сольно поет всего лишь четыре года, но ее хит "Обіцяю" постоянно звучит на украинских свадьбах, а Peligroso – бьет рекорды мексиканских чартов.

Кроме того, Каменских дважды признана певицей года по версии М1 Music Awards, один раз – по версии Cosmopolitan Awards, а также International Star по версии ТРК "Украина". Также Анастасия получила титул "Лучшая исполнительница" по версии премии YUNA в 2020 году.

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