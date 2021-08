'Дикие танцы' для Европы и благословение УПЦ МП на победу: как Украина с рекордами покоряла Евровидение

Украина стала рекордсменкой на Евровидении, поскольку представители нашей страны всегда становились финалистами конкурса. За время независимости украинцы достойно представили нашу страну 16 раз на международной арене.

Песни украинских исполнителей после участия на Евровидении всегда становились хитами и долгое время занимали первое место отечественных музыкальных чартов, а группа Go_A даже заняла первое место в мировом рейтинге Spotify. OBOZREVATEL собрал самые запоминающиеся выступления украинских звезд на Евровидении, которые набрали больше всего баллов жюри и зрителей.

Конкурс в 2004 году проходил в жаркой Турции. Еще большего жара поддала певица Руслана со своей песней Wild Dances. Она вышла на сцену с танцевальным коллективом, в которм каждый был одет в кожу и обрезки настоящих шкур животных.

Видео дня

Гуцульские мотивы и зажигательная хореография прославили Руслану во многих странах и подарили ей победу в известном конкурсе. Тогда она набрала 280 баллов, и это была первая победа Украины на конкурсе.

Верка Сердючка в серебряном костюме и со сверкающей звездой на голове, можно сказать, эпически выступила на Евровидении в 2007 году. Ее песне Dancing Lasha Tumbai при голосовании стран поставили пять раз высшую оценку в 12 очков. Всего Сердючка набрала 235 баллов и заняла второе место на конкурсе.

Интересно, что некоторые созвучные слова в песне вызвали шквал критики у российских СМИ. Многие россияне услышали "I want you see – Russia goodbye!" вместо оригинальных "Lasha Tumbai".

Эти странные слова по утверждению самого Данилко являются монгольскими и означают "Взбитые сливки".

Певица Ани Лорак ярко ворвалась на сцену Евровидения в 2008 году и принесла Украине второе место на конкурсе. Тогда она проиграла победителю Диме Билану и его песне Believe 42 балла.

Сингл Shady Lady достигнул первого места в официальном украинском чарте, а также занимал высокие позиции в соседних странах.

Мика Ньютон и ее продюсер Тимофей Нагорный перед тем, как отправиться на Евровидение в 2011 году, даже получили благословение у предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира.

Кроме этого, Мике помогла занять 4 место на конкурсе красивейшая песочная анимация от победительницы шоу "Украина має талант" Ксении Симоновой. Песня Angel звучала под видеоряд, по сюжету которого ангел-хранитель помогал девочке-сироте.

Увы, но после успешного выступления на Евровидении, Мика Ньютон покинула Украину и переехала в Калифорнию. "JK-music group" предложили ей сотрудничество и продвижение на западе.

На конкурсе, который проходил в 2013 году в шведском городе Мальме, от Украины выступала Злата Огневич с англоязычной песней Gravity.

Она набрала 214 баллов и заняла третье место на конкурсе.

Номер запомнился благодаря необычной постановке. На сцене во время исполнения песни к Огневич присоединился Игорь Вовковинский – самый высокий человек в Соединенных Штатах. Он сыграл роль гиганта на сцене.

2016 год был для Украины не самым легким. Революция Достоинства, аннексия Крыма и оккупация Востока страны отразилась на всех сферах жизни украинцев.

Талантливая Джамала решила передать в песне "1944" всю боль своего народа – крымских татар, которых насильно депортировали с полуострова.

Во время исполнения у певицы в глазах стояли слезы, а ее голос заставлял бежать мурашки и у жюри, и у зрителей, сидевших перед экранами. За свое проникновенное выступление Джамала набрала целых 534 балла, заняла первое место в конкурсе и даже побила рекорд Александра Рыбака, который он поставил еще в 2009 году.

Украинская группа Go_A взорвала Евровидение своим эффектным выступлением и песней SHUM в этом году.

Украинская веснянка, записанная этнографами еще в 1856 году, настолько понравилась миру, что этот хит сразу занял первые места музыкальных чартов многих стран.

В финале Евровидения-2021 группа Go_A набрали 364 балла и заняли пятое место. Но по количеству голосов зрителей Украина оказалась на втором месте.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что украинцы разделились на два лагеря из-за Евровидения: одни считают, что нам пора прекратить участие в конкурсе из-за его политизированности, другие уверены – Евровидение помогает Украине ощущать себя частью Европы

Кроме того, мы сообщали, что солистка Go_A Екатерина Павленко в интервью рассказала о рекордах хита SHUM, хейте и о том, что помешало их группе победить в международном песенном конкурсе.