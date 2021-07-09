Женщина родила самого крупного младенца в Великобритании: как он выглядит. Фото

Женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. На эту мысль ее натолкнул слишком большой живот.

Малыш Ронни-Джей Фьютрелл появился на свет с весом 11 фунтов 5 унций (более 5 кг). Акушерки настолько были удивлены весом мальчика, что взвешивали его несколько раз. По словам сотрудниц, с таким за время своей работы в больнице они столкнулись впервые. Об этом пишет издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

33-летняя мама Джейд Байер сказала, что ее сын родился таким большим, что с одежды для новорожденных она перешла на одежду для детей от трех до шести месяцев.

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"В самом начале мы подозревали, что Ронни будет крупным. Живот у меня практически сразу стал большим, беременность была видна с самого начала. А когда сын родился, нам пришлось попросить еще раз проверить его вес, потому что он составлял 5000 граммов", – объяснила подробнее женщина.

Отметим, что средний вес новорожденного ребенка составляет около 7,5 фунтов (3,5 кг). Следовательно, это делает Ронни одним из самых крупных новорожденных в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у жительницы Британии Сью и ее мужа, Ноэля Редфорда, за время семейной жизни появился на свет 21 ребенок: 10 сыновей и 11 дочерей.