Женщина родила самого крупного младенца в Великобритании: как он выглядит. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
2 минуты
1,5 т.
Женщина родила ребенка весом более 5 кг

Женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. На эту мысль ее натолкнул слишком большой живот.

Малыш Ронни-Джей Фьютрелл появился на свет с весом 11 фунтов 5 унций (более 5 кг). Акушерки настолько были удивлены весом мальчика, что взвешивали его несколько раз. По словам сотрудниц, с таким за время своей работы в больнице они столкнулись впервые. Об этом пишет издание Metro (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

33-летняя мама Джейд Байер сказала, что ее сын родился таким большим, что с одежды для новорожденных она перешла на одежду для детей от трех до шести месяцев.

Видео дня
Фото во время беременности.
Новорожденный малыш.
Малыш Ронни родился крупным.

"В самом начале мы подозревали, что Ронни будет крупным. Живот у меня практически сразу стал большим, беременность была видна с самого начала. А когда сын родился, нам пришлось попросить еще раз проверить его вес, потому что он составлял 5000 граммов", – объяснила подробнее женщина.

Малыш Ронни.
Малыш Ронни удивил родителей.

Отметим, что средний вес новорожденного ребенка составляет около 7,5 фунтов (3,5 кг). Следовательно, это делает Ронни одним из самых крупных новорожденных в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у жительницы Британии Сью и ее мужа, Ноэля Редфорда, за время семейной жизни появился на свет 21 ребенок: 10 сыновей и 11 дочерей.

Великобританияфотографииребенокдетилюди