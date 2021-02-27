Женщина родила 21 ребенка за 31 год: дети просили ее остановиться

У жительницы Британии Сью и ее мужа, Ноэля Редфорда, за время семейной жизни появился на свет 21 ребенок: 10 сыновей и 11 дочерей.

Первого малыша женщина родила еще в 1989, а последний ребенок был рожден в прошлом году. Огромная семья на данный момент живет в бывшем доме для престарелых, в котором места для всех не хватает. Подробностями своей жизни многодетная мама делится в Instagram.

Из 21 ребенка выросли только трое, которые живут самостоятельно. Ситуация в семье Редфордов настолько дошла до абсурда, что один из сыновей просил родителей остановиться. Как потом признавался, говорил он это в шутку.

"Мне кажется, что в нашем доме уже не хватает свободного места. В конце концов остановитесь", – сказал 13-летний Джош.

Из-за большого количества людей в доме 46-летней Сью приходится делать уборку по несколько раз в день, а также довольно часто включать стиральную машину. Супруги вынуждены были купить промышленный аппарат на 18 килограмм, потому что обычная машинка им не подходила.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась уникальная семья, родители очень рады, что у них много детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, советы от многодетных мам или чему нам у них стоит поучиться. "Выживание" в большой семье диктует определенные законы и принципы воспитания, многие из которых могут оказаться полезными и для тех, кто воспитывает только одного ребенка.