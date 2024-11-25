Жена Тимура Мирошниченко отреагировала на хейт ведущего из-за двух усыновленных детей: говорили, что хочет уехать и не воевать

Жена Тимура Мирошниченко – Инна Мирошниченко – отреагировала на хейт мужа после усыновления двоих детей Марселя и Ангелины. По словам блогера, когда они впервые публично заявили, что их семья увеличилась на одного человека, телеведущего начали обвинять в том, что он это сделал специально, чтобы не идти воевать.

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Об этом адвокат рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Женщина отметила, что по юридическим документам официальным опекуном Ангелины является только она.

"Кстати, почему мы решили это сделать, потому что когда усыновили Марселя, на нас посыпался хейт, что это все делается только для того, чтобы выезжать за границу, потому что трое детей. Потом, чтобы не служить в армии, потому что усыновители освобождаются от мобилизации. Типа второго ребенка берут, чтобы точно была гарантия, ведь рассматривают возможность внесения изменений в закон и они боятся, что один ребенок не поможет. Так вот, усыновление семейное, оно никаких льгот не дает. Потому что это ты уже усыновил ребенка своей жены, а не сироту у государства взял", - высказалась адвокат.

Как отметила Инна Мирошниченко, основной целью супругов было помочь детям, а не получить какие-либо преимущества. Она призналась: сейчас спокойно реагирует на весь негатив, понимая, что стало причиной усыновления.

"Ты не можешь нравиться всем. Все люди рассуждают в черту своего представления о мире. Если личность не может допустить, что кто-то действительно хочет спасти другого, подарить достойную жизнь ребенку, то что я могу сделать", – сказала женщина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети.

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