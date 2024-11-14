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Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Катерина Галущенко
Люди
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Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Адвокат Инна Мирошниченко, занимающаяся проблемами усыновления в Украине, побывала в Новосельской специальной школе (детском доме) на Тернопольщине, где в ноябре выявили вероятные нарушения прав человека в виде сексуального и психического насилия. Она показала фото изнутри здания и продемонстрировала, в каких условиях живут дети.

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Адвокат сообщила, что документы на начало уголовного дела уже подписаны. Она рассказала, что ей дети жаловались на жестокое наказание в виде отправки в психбольницу. Фотографии, сделанные в специализированном заведении, Инна Мирошниченко опубликовала в InstaStories.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Она отметила, что на этот детский дом ежегодно государство выделяет около 20 миллионов гривен. Однако неизвестно сколько средств поступают из благотворительных фондов.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

На первом фото Мирошниченко показала туалет. О конфиденциальности дети "могут забыть", ведь в комнате нет ни одной кабинки, а только коротенькие перегородки из ДСП-панелей. Адвокат также отметила, что не увидела там туалетной бумаги.

"Дверь на ключ не закрывается. Напротив двери игровая комната. Итак, учись ходить в туалет у всех на глазах", – сообщила Мирошниченко.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Среди следующих комнат была ванная. Адвокат заметила, что дети могут помыться только в течение двух часов в неделю – в пятницу с 20 по 22. Это решение работники обосновали тем, что горячая вода дорого стоит.

"Это ванна, в которой "могут помыться все желающие". Но только в пятницу. С 20 до 22 часов. Потому банный день раз в неделю. Ванна стоит в углу огромной комнаты. Без шторки. Но там даже крана нет. Так что… как помыться – неизвестно Если в ванной не получилось – вот есть душ. Все еще только по пятницам для всех 95 воспитанников. С 20 до 22. В другое время горячую воду не включают. Дорого. Душ включается одной кнопкой для всех. Шторка тоже одна на всех, как вы видите. Вот, собственно, та самая шторка. Может лучше и не закрываться ею. И не мыться в таком душе чаще раза в неделю. Потому что действительно чище заходишь, чем выходишь", – сообщила адвокат.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

На следующих фотографиях она сравнила, чем питаются воспитанники и персонал. Более того, кабинет специально-бытового ориентирования, в котором дети должны учиться готовить самостоятельно, превратился в кухню персонала.

"А это кабинет СПО. Это предмет, который должен научить детей готовить, чтобы выжить после выпуска. Дети в этом классе не бывают. Это кухня персонала. Вот это следы банкета, которым завершилась проверка какого-то органа контроля, которая была за день до нашей. Нормально проверяли, правда? – показала она и добавила в следующем сторис: – Это тоже частица "результата предварительной проверки". Еще пять бутылок стояли на полу. Какие-то пустые, какие-то недопитые."

А уже на следующих кадрах появились дети, обедавшие бутербродом и горячей водой, которую называют компотом.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Напоследок адвокат показала, как выглядят комнаты, в которых воспитанники проводят больше времени. В спальнях мебель едва "живая", а в игровой почти полностью отсутствуют игрушки. Все игрушки можно увидеть в отдельной комнате возле кабинета директора.

"У кабинета директора под ключом есть красивая отремонтированная игровая комната! С кучей игрушек, часть из которых в упаковке. Бывают ли здесь дети? Нет. Это комната с маршрута "для волонтеров и проверок". Никто из опрошенных мной детей не бывал там", – рассказала адвокат.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Почему возник скандал вокруг Новосельской специальной школы

В Новосельской специальной школе выявили факты нарушения прав детей – в отношении их совершали насильственные действия. Это выяснилось по результатам мониторингового визита представительницы уполномоченного по правам ребенка, начато расследование.

Расследуется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением.

"У нас был мониторинговый визит за председательством представительницы Уполномоченного по правам ребенка Ирины Сусловой в одно из заведений нашей области. Работники мониторинговой группы обнаружили ряд обстоятельств, которые привели к тому, что нам пришлось вызвать правоохранительные органы и передать это на исследования. Так как в этом заведении находятся несовершеннолетние дети, все обстоятельства, которые мы обнаружили, считаю некорректным подавать на публику", – сообщал представитель уполномоченного по правам человека в Тернопольской области Александр Криницкий.

Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Всего в Новосельской специальной школе обучается 95 школьников. Эти дети, в возрасте от 7 до 18 лет, имеют нарушения интеллектуального развития. Некоторые из них проживают в заведении на постоянной основе, а определенная часть ежедневно ездит домой.

"В школе учится 16-летняя девушка, которую перевели из другой общины. Она лишена родительской опеки. Очевидно, именно этот ребенок и обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. За ее обращением школу и проверяли", – заявили представители Новосельской специальной школы в комментарии Zaxid.net.

Ранее OBOZ.UA писал, что уголовное дело в отношении этого заведения возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

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