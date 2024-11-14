Инна Мирошниченко шокировала условиями в спецшколе Тернопольской области, где живут дети: туалетной бумаги нет, моются по пятницам

Адвокат Инна Мирошниченко, занимающаяся проблемами усыновления в Украине, побывала в Новосельской специальной школе (детском доме) на Тернопольщине, где в ноябре выявили вероятные нарушения прав человека в виде сексуального и психического насилия. Она показала фото изнутри здания и продемонстрировала, в каких условиях живут дети.

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Адвокат сообщила, что документы на начало уголовного дела уже подписаны. Она рассказала, что ей дети жаловались на жестокое наказание в виде отправки в психбольницу. Фотографии, сделанные в специализированном заведении, Инна Мирошниченко опубликовала в InstaStories.

Она отметила, что на этот детский дом ежегодно государство выделяет около 20 миллионов гривен. Однако неизвестно сколько средств поступают из благотворительных фондов.

На первом фото Мирошниченко показала туалет. О конфиденциальности дети "могут забыть", ведь в комнате нет ни одной кабинки, а только коротенькие перегородки из ДСП-панелей. Адвокат также отметила, что не увидела там туалетной бумаги.

"Дверь на ключ не закрывается. Напротив двери игровая комната. Итак, учись ходить в туалет у всех на глазах", – сообщила Мирошниченко.

Среди следующих комнат была ванная. Адвокат заметила, что дети могут помыться только в течение двух часов в неделю – в пятницу с 20 по 22. Это решение работники обосновали тем, что горячая вода дорого стоит.

"Это ванна, в которой "могут помыться все желающие". Но только в пятницу. С 20 до 22 часов. Потому банный день раз в неделю. Ванна стоит в углу огромной комнаты. Без шторки. Но там даже крана нет. Так что… как помыться – неизвестно Если в ванной не получилось – вот есть душ. Все еще только по пятницам для всех 95 воспитанников. С 20 до 22. В другое время горячую воду не включают. Дорого. Душ включается одной кнопкой для всех. Шторка тоже одна на всех, как вы видите. Вот, собственно, та самая шторка. Может лучше и не закрываться ею. И не мыться в таком душе чаще раза в неделю. Потому что действительно чище заходишь, чем выходишь", – сообщила адвокат.

На следующих фотографиях она сравнила, чем питаются воспитанники и персонал. Более того, кабинет специально-бытового ориентирования, в котором дети должны учиться готовить самостоятельно, превратился в кухню персонала.

"А это кабинет СПО. Это предмет, который должен научить детей готовить, чтобы выжить после выпуска. Дети в этом классе не бывают. Это кухня персонала. Вот это следы банкета, которым завершилась проверка какого-то органа контроля, которая была за день до нашей. Нормально проверяли, правда? – показала она и добавила в следующем сторис: – Это тоже частица "результата предварительной проверки". Еще пять бутылок стояли на полу. Какие-то пустые, какие-то недопитые."

А уже на следующих кадрах появились дети, обедавшие бутербродом и горячей водой, которую называют компотом.

Напоследок адвокат показала, как выглядят комнаты, в которых воспитанники проводят больше времени. В спальнях мебель едва "живая", а в игровой почти полностью отсутствуют игрушки. Все игрушки можно увидеть в отдельной комнате возле кабинета директора.

"У кабинета директора под ключом есть красивая отремонтированная игровая комната! С кучей игрушек, часть из которых в упаковке. Бывают ли здесь дети? Нет. Это комната с маршрута "для волонтеров и проверок". Никто из опрошенных мной детей не бывал там", – рассказала адвокат.

Почему возник скандал вокруг Новосельской специальной школы

В Новосельской специальной школе выявили факты нарушения прав детей – в отношении их совершали насильственные действия. Это выяснилось по результатам мониторингового визита представительницы уполномоченного по правам ребенка, начато расследование.

Расследуется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением.

"У нас был мониторинговый визит за председательством представительницы Уполномоченного по правам ребенка Ирины Сусловой в одно из заведений нашей области. Работники мониторинговой группы обнаружили ряд обстоятельств, которые привели к тому, что нам пришлось вызвать правоохранительные органы и передать это на исследования. Так как в этом заведении находятся несовершеннолетние дети, все обстоятельства, которые мы обнаружили, считаю некорректным подавать на публику", – сообщал представитель уполномоченного по правам человека в Тернопольской области Александр Криницкий.

Всего в Новосельской специальной школе обучается 95 школьников. Эти дети, в возрасте от 7 до 18 лет, имеют нарушения интеллектуального развития. Некоторые из них проживают в заведении на постоянной основе, а определенная часть ежедневно ездит домой.

"В школе учится 16-летняя девушка, которую перевели из другой общины. Она лишена родительской опеки. Очевидно, именно этот ребенок и обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. За ее обращением школу и проверяли", – заявили представители Новосельской специальной школы в комментарии Zaxid.net.

Ранее OBOZ.UA писал, что уголовное дело в отношении этого заведения возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

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