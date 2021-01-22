Жена Скичко рассказала, как содержит финансово мужа-политика. Видео
Владелица отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева призналась, что содержит финансово своего мужа – экс-шоумена и с недавних пор нового главу Черкасской областной госадминистрации, "слугу" Александра Скичко.
Об этом дочь миллиардера Леонида Юрушева рассказала в интервью журналисту Наталье Влащенко. Оно вышло на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" 22 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам девушки, раньше Скичко очень хорошо зарабатывал как артист и не зависел от нее финансово.
"Но когда он ушел в политику, то начал быть финансово от меня зависимым. Для него это был очень переломный момент, когда понимал, что хочет, что у него есть политические амбиции, но получать он ничего не будет", – сказала Юрушева.
Она уточнила, что муж шел в политику не для того, чтобы зарабатывать, и осознанно сделал шаг к тому, что его "будет содержать жена и ее семья".
"Да (содержит. – Ред.). Я сейчас – главный доход", – уточнила жена Скичко.
По ее словам, официальной зарплаты мужа в около 40 тыс. грн, конечно же, не хватает для их семьи. Например, на учебу сына в Англии, которое является "очень дорогим удовольствием", и пребывание дочери в частном детсаду, что стоит недешево.
"Еще у нас две собаки. И, конечно-же, мои желания, образ жизни, который у меня был – я его не меняю", – добавила Юрушева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 января Кабинет министров официально утвердил депутата от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность главы Черкасской ОГА.
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