Скичко возглавил Черкасщину: как начинал карьеру комика и чем известен

Бывший шоумен и ведущий, депутат от партии "Слуга народа" Александр Скичко станет главой Черкасской областной государственной администрации. Соответствующее назначение поддержали чиновники.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, что известно о 29-летней знаменитости. Отметим, что свою карьеру на телевидении Скичко начинал с участия в певческих шоу. Позже был ведущим ряда программ как на украинском ТВ, так и на русском.

Александр Скичкородился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета. Со времен школы Александр принимал активное участие во всех культурных мероприятиях, а в студенческие годы "не пропускал ни одного конкурса".

В 2010 году молодой Скичко выиграл шоу "Караоке на Майдане". На отборочном туре он исполнял песню De Shifer – "Титры", которую посвятил своей возлюбленной. В 2011-м Александр участвовал на "Украина має талант-2" (кастинг в Днепропетровске), а также был ведущим утреннего шоу "Добрый Монинг" на российском канале Муз-ТВ.

В 2012 – 2013 годах Скичко был ведущим ежедневного прямого эфирного утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". В 2015 году – ведущий нескольких программ на телеканале "Украина" и утреннего шоу на радио NRJ.

В 2017 году вел Первую национальную кинопремию "Золотая дзыга" и "Евровидение", которое проходило в Киеве. Также через год он сталведущим программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" вместе с Аленой Винницкой.

С февраля 2019-го Скичко вел программу "Дивовижні люди" на телеканале "Україна".

Александр Скичко был женат дважды . В 2011-м обручился с телепродюсером, старше его на 10 лет. За два года брак распался.

В 2016 году начались его отношения с владелицей отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизаветой Юрушевой. В 2017-м они поженились. Скичковоспитывает двоих детей от первого брака жены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу массового похода представителей шоу-бизнеса в политику.