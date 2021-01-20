Бывший шоумен, пародист и ведущий на росТВ Скичко возглавил Черкасщину

Бывший шоумен, депутат от партии "Слуга народа" Александр Скичко станет главой Черкасской областной администрации.

На эту должность его официально утвердил Кабинет министров на заседании в среду, 20 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что перед этим Скичко написал заявление о назначении его главой Черкасской области. Так, ведущий "Евровидения" заменит Сергея Сергийчука, которого президент уволил еще в конце декабря.

По данным источников OBOZREVATEL, "слуга" попал в парламент "по квоте КВН".

Что известно об Александре Скичко:

в 2010 году молодой Скичко выиграл шоу "Караоке на Майдане" (видео смотрите в конце новости), в 2011-м он участвовал на "Украина має талант-2" (кастинг в Днепропетровске);

в 2011 году был ведущим утреннего шоу "Добрый Монинг" на российском канале Муз-ТВ;

в 2012-2013 годах – ведущий утреннего шоу "Підйом" на "Новом канале".

в 2015 году – ведущий нескольких программ на телеканале "Украина" и утреннего шоу на радио NRJ.

в 2017 году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золота дзиґа" и одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение".

в 2018 году – ведущий программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" вместе с Аленой Винницкой;

с февраля 2019 года вел программу "Дивовижні люди" на телеканале "Україна".

Отметим также, что "слуги народа" устроили тотальное кумовство в Раде, отличился этим и нардеп Александр Скичко. Он, в частности, оформил своим помощником на общественных началах брата.

Как известно, с 2017 года новоиспеченный чиновник Александр Скичко женат на Елизавете Юрушевой – дочери бизнесмена Леонида Юрушева, владеющего одним из крупнейших вагоностроительных заводов Украины "Днепровагонремстрой".

Также Юрушеву принадлежат: Коростенский завод МДФ, InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, девелоперская компания "Ярославов Вал", Украинская холдинговая лесопильная компания и другие.

Управляют бизнес-активами Юрушева две его дочери.

По нашим данным, назначение Скичко главой Черкаской ОГА является некой "благодарностью" Юрушеву от "Слуги народа" за поддержку на выборах.

Все предыдущие руководители этой области также были назначены с подачи Юрушева, утверждают источники. Однако, на этот раз подходящих кандидатов якобы уже не оставалось, поэтому решили назначить Скичко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий. Автором проекта закона №4199-1 стал нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко.