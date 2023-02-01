Жена Болдуина, которому грозит 5 лет тюрьмы за убийство украинки Хатчинс, обратилась к мужу и фанатам. Фото

Американскому актеру Алеку Болдуину 31 января официально выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс, за что теперь ему может грозить тюремное заключение сроком на пять лет. На фоне этих новостей к фанатам и мужу обратилась супруга кинозвезды Хилария Болдуин.

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На личной странице в Instagram она поблагодарила людей, которые поддерживают их семью сейчас. Также Хилария разместила семейное фото Алека с их 7 общими детьми.

"Я надеюсь, вы понимаете, как много для Алека и наших детей означают ваши поддержка и доброта. Спасибо вам за то, что вы – наше сообщество. Вы помогаете нам быть более сильными родителями и партнерами в это невообразимое время, вызванное такой душераздирающей трагедией. Пожалуйста, знайте, я слышу каждое ваше слово и каждый из вас каждый день напоминает мне, что в мире существует доброта и что мы не сами", – обратилась женщина к поклонникам.

В конце она также добавила: "Алек, мы любим тебя и мы рядом с тобой".

Отметим, для того, чтобы актер получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, обвинение должно убедить присяжных в том, что он применил огнестрельное оружие не просто по причине халатности, но и из-за безрассудства.

Напомним, 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина", отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами.

Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что точно не давил на спусковой крючок пистолета.

Муж покойной украинки Мэтью Хатчинс и их сын Андрос подали иск в окружной суд округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) против продюсеров вестерна "Ржавчина" и Алека Болдуина о неправомерной смерти.

Как писал OBOZREVATEL, вскоре Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года. Впрочем, как оказалось, єто соглашение не повлияет на рассмотрение дела.

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