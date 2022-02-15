Семья украинки Гатчинс решила судиться с продюсерами "Ржавчины" и Болдуином
Семья застреленной на съемках кинооператора Галины Гатчинс подала иск в окружной суд округа Санта-Фе против продюсеров печально известного вестерна "Ржавчина" о неправомерной смерти. Истцами выступили муж покойной украинки Мэтью Гатчинс и их сын Андрос.
Ответчиками должны стать Rust Movie Productions LLC., 3rd Shift Media и другие продюсеры фильма, среди которых – голливудский актер Алек Болдуин, передает Los Angeles Times. В документе также указаны имена первого помощника режиссера Дэвида Холлса, оружейницы Ханны Гутьеррес Рид и мастера реквизита Сары Закри.
Как заявляется в иске, эти кинодеятели не выполнили стандартных проверок безопасности, а также не соблюдали основные правила работы с оружием при производстве фильма, что привело к фатальным последствиям.
Поясним: иск о неправомерной смерти в американской юридической практике – это претензия к лицу или лицам, которые совершили противоправные действия, последствия которых связаны с летальным исходом. Часто такие иски основываются на халатности ответчиков и, как правило, подаются близкими родственниками жертв.
Гатчинс была убита в 42-летнем возрасте, как раз на восходе карьеры в индустрии, где доминируют мужчины. Она окончила консерваторию Американского института кино в 2015-м и была признана одной из восходящих звезд американского кинематографа 2019 года.
Как оператор Гатчинс получила известность после работы над фильмами "Выстрел вслепую", "Макс Фист", "Безумный Шляпник".
Прежде чем попасть в производство художественных кинолент, она работала как журналист-расследователь для британских документальных фильмов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
21 октября в Нью-Мексико (США) Алек Болдуин, отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Режиссер кинокартины Джоэл Соуз получил ранение в плечо. Все произошло внутри локации (церкви), где проходили съемки.
Правоохранительные органы начали расследование и обыски, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами. Следствие все еще продолжается.
Сперва СМИ предполагали, что актер якобы сам нажал на курок, думая, что в оружии патроны-"пустышки" и опасности это не представляет. Однако вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что он не трогал спусковой крючок и не понимает, как произошел выстрел.
Что известно о трагически погибшей кинематографистке из Украины, вы можете прочитать в нашем материале. А Оксана Стефанишина, подруга покойной украинки, рассказала, какой Галина была в жизни.